Норрис и Стролл показали шлемы на новый сезон «Формулы-1»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис в Twitter показал новый шлем, который будет использовать в сезоне-2021. Шлем британца черного цвета с добавлением желтых вставок.

В сезоне-2021 «Макларен» вместе с Норрисом будет представлять австралиец Даниэль Риккьярдо.

Новый шлем Лэнса Стролла презентовали в официальном Twitter «Астон Мартина». Он выполнен в зеленых цветах команды. Выступать за команду в сезоне-2021 вместе со Строллом будет Себастьян Феттель.

New season, new colours, new lid. ?



What do you all think of @lance_stroll's 2021 design? pic.twitter.com/M1A7eBfIHq — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 11, 2021

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Там же 28 марта состоится первая гонка сезона-2021.