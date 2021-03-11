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Норрис и Стролл показали шлемы на новый сезон «Формулы-1»

20:11
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис в Twitter показал новый шлем, который будет использовать в сезоне-2021. Шлем британца черного цвета с добавлением желтых вставок.

В сезоне-2021 «Макларен» вместе с Норрисом будет представлять австралиец Даниэль Риккьярдо.

Новый шлем Лэнса Стролла презентовали в официальном Twitter «Астон Мартина». Он выполнен в зеленых цветах команды. Выступать за команду в сезоне-2021 вместе со Строллом будет Себастьян Феттель.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Там же 28 марта состоится первая гонка сезона-2021.

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