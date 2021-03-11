Мазепин поделился впечатлениями от нового болида «Хааса»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о впечатлениях за рулем нового болида «Формулы-1». Гонщик опубликовал первую фотографию в кокпите болида в Instagram.

«Запах салона нового автомобиля всегда прекрасен. Новые друзья на века. Погнали!» — написал Мазепин.

4 марта «Хаас» представила новый болид, дизайн которой выполнен в цветах российского флага. В этом сезоне за команду вместе с Мазепиным выступает сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера немец Мик Шумахер.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Там же 28 марта состоится первая гонка сезона-2021.