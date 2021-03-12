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Мик Шумахер о болиде «Хаас» в цветах российского флага: «Выглядит круто и дерзко»

07:27
Болид &quot;Хаас&quot; на сезон-2021 &quot;Формулы-1&quot;. Фото Instagram
Болид &quot;Хаас&quot; на сезон-2021 &quot;Формулы-1&quot;. Фото Instagram
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Гонщик «Хаас» Мик Шумахер поделился мнением о цветах болида на сезон-2021.

«Я считаю, что это командные цвета, машина выглядит круто и дерзко. Мы должны подходить к сезону с таким же настроем. Мы найдем свой путь, будем упорно работать над собой и над болидом. Надеюсь, что каждый раз будем показывать результат, который нам нужен», — цитирует Autosport Шумахера.

Шумахер дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021, его партнером по команде станет россиянин Никита Мазепин. 4 марта «Хаас» показал болид на новый сезон. Дизайн машины выполнен в цветах российского флага.

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта, первая гонка состоится в Бахрейне.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/schumacher-haas-needs-to-be-feisty-like-its-livery-in-2021/5682166/?nrt=54

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