Мик Шумахер о болиде «Хаас» в цветах российского флага: «Выглядит круто и дерзко»
Гонщик «Хаас» Мик Шумахер поделился мнением о цветах болида на сезон-2021.
«Я считаю, что это командные цвета, машина выглядит круто и дерзко. Мы должны подходить к сезону с таким же настроем. Мы найдем свой путь, будем упорно работать над собой и над болидом. Надеюсь, что каждый раз будем показывать результат, который нам нужен», — цитирует Autosport Шумахера.
Шумахер дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021, его партнером по команде станет россиянин Никита Мазепин. 4 марта «Хаас» показал болид на новый сезон. Дизайн машины выполнен в цветах российского флага.
Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта, первая гонка состоится в Бахрейне.
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/schumacher-haas-needs-to-be-feisty-like-its-livery-in-2021/5682166/?nrt=54
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