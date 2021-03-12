Мик Шумахер о болиде «Хаас» в цветах российского флага: «Выглядит круто и дерзко»

Гонщик «Хаас» Мик Шумахер поделился мнением о цветах болида на сезон-2021.

«Я считаю, что это командные цвета, машина выглядит круто и дерзко. Мы должны подходить к сезону с таким же настроем. Мы найдем свой путь, будем упорно работать над собой и над болидом. Надеюсь, что каждый раз будем показывать результат, который нам нужен», — цитирует Autosport Шумахера.

Шумахер дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021, его партнером по команде станет россиянин Никита Мазепин. 4 марта «Хаас» показал болид на новый сезон. Дизайн машины выполнен в цветах российского флага.

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта, первая гонка состоится в Бахрейне.