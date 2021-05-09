Мазепин добавил изображение георгиевской ленты на шлем в честь Дня Победы
10:56
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин добавил на шлем георгиевскую ленту в честь Дня Победы – 9 мая.
На гонку «Гран-при Испании» россиянин выйдет в шлеме, на котором будет изменен дизайн номера 9, под которым он выступает. Цифра выполнена в виде георгиевской ленты.
Мазепин занял последнее место в квалификации «Гран-при Испании». А также получил штраф за блокировку гонщика «Макларена» Ландо Норриса в первом сегменте.
Четвертый этап «Формулы-1» проходит с 7 по 9 мая.
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