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Норрис о штрафе Мазепина: «Никита попал в непростую ситуацию, ему помешали другие машины»

12:19
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис высказался об инциденте в первом сегменте квалификации «Гран-при Испании», по итогам которого российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин был оштрафован за блокировку британца.

«Я ходил к стюардам и видел то, что произошло, со всех ракурсов. Если честно, это была непростая ситуация для Никиты, две-три машины, которые заканчивали свои круги, обогнали его перед последним поворотом. У Мазепина было не очень много времени, чтобы разобраться в ситуации, хотя он, конечно, мог бы остаться вне траектории еще на пару секунд и дать мне проехать перед тем, как начинать свой быстрый круг. Он попал в щекотливую ситуацию, две машины его обогнали, а потом задержали. Что поделать, иногда в «Формуле-1» возникают такие ситуации. Нельзя мешать соперникам, а Мазепин меня действительно задержал. Не виню его полностью, но он и правда мог сделать больше, чтобы предотвратить инцидент», — приводит GPFans слова Норриса.

Мазепин был оштрафован за блокировку Норриса потерей трех мест на стартовой решетке, что не повлияло на позицию россиянина на старте «Гран-при Испании», поскольку тот занял последнее место. Также пилот «Хаас» получил штрафной балл, который стал для него вторым в «Формуле-1».

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/64714/mazepin-could-have-done-more-to-avoid-q1-blocking-norris/

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