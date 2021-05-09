Леклер доволен четвертым местом в квалификации «Гран-при Испании»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Испании».
«Это была отличная квалификация, я доволен результатом. Если посмотреть на разрыв между мной и тройкой лучших, то четвертое место можно назвать солидным результатом. Я чисто прошел быстрый круг во втором сегменте квалификации, это хорошо, поскольку я буду стартовать на шинах, на которых ехал этот круг. Я очень сконцентрирован на работе с резиной, так как в гонке износ будет очень сильно влиять на ситуацию. Наш гоночный темп можно назвать конкурентоспособным, если получится удачно работать с шинами, то перспективы выглядят неплохо», — приводит официальный сайт «Феррари» слова Леклера.
Леклер стартует с четвертого места в гонке «Гран-при Испании». Начало гонки — в 16.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.ferrari.com/en-EN/formula1/articles/spanish-grand-prix-2021-saturday-report
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю