Леклер заявил, что постарается побороться за поул в квалификации «Гран-при Нидерландов»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что постарается побороться за победу в квалификации «Гран-при Нидерландов».

«Конечно, мы постараемся побороться на поул. Правда, кажется, что не стоит ждать повторения «Гран-при Монако». Мы видим, что на длинной дистанции «Мерседес» и «Ред Булл» быстрее. Мы хотим быть сразу позади этих команд, если сможем. Мы чувствуем, что стали ближе к ним, судя по прошлым этапам. Хочется пользоваться каждой возможностью на случай ошибки соперников», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Леклера.

Квалификация «Гран-при Нидерландов» состоится сегодня, 4 сентября. Начало — в 16.00 (мск).