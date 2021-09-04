Леклер заявил, что постарается побороться за поул в квалификации «Гран-при Нидерландов»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что постарается побороться за победу в квалификации «Гран-при Нидерландов».
«Конечно, мы постараемся побороться на поул. Правда, кажется, что не стоит ждать повторения «Гран-при Монако». Мы видим, что на длинной дистанции «Мерседес» и «Ред Булл» быстрее. Мы хотим быть сразу позади этих команд, если сможем. Мы чувствуем, что стали ближе к ним, судя по прошлым этапам. Хочется пользоваться каждой возможностью на случай ошибки соперников», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Леклера.
Квалификация «Гран-при Нидерландов» состоится сегодня, 4 сентября. Начало — в 16.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.formula1.com/en/latest/article.leclerc-hoping-to-spring-a-surprise-in-dutch-grand-prix-qualifying-after.3x2VLDEn4cCAoefIwluKXu.html
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