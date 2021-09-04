Райкконен пропустит «Гран-при Нидерландов» из-за положительного теста на коронавирус
10:34
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «Формулы-1».
Таким образом, 41-летний финн не сможет принять участия в «Гран-при Нидерландов». В «Альфа Ромео» пока не назвали имя гонщика, который заменит Райкконена.
Following the latest round of testing conducted in advance of the #DutchGP, driver Kimi R?ikk?nen has tested positive for COVID-19.— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 4, 2021
Kimi is displaying no symptoms and is in good spirits. He has immediately entered isolation in his hotel.
The team wishes Kimi a speedy recovery. pic.twitter.com/uqfsb1qz87
«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября.
1 сентября Райкконен сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона-2021.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю