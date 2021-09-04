Райкконен пропустит «Гран-при Нидерландов» из-за положительного теста на коронавирус

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Таким образом, 41-летний финн не сможет принять участия в «Гран-при Нидерландов». В «Альфа Ромео» пока не назвали имя гонщика, который заменит Райкконена.

Following the latest round of testing conducted in advance of the #DutchGP, driver Kimi R?ikk?nen has tested positive for COVID-19.

Kimi is displaying no symptoms and is in good spirits. He has immediately entered isolation in his hotel.

The team wishes Kimi a speedy recovery. pic.twitter.com/uqfsb1qz87 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 4, 2021

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября.

1 сентября Райкконен сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона-2021.