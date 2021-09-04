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Райкконен пропустит «Гран-при Нидерландов» из-за положительного теста на коронавирус

10:34
Кими Райкконен. Фото Twitter
Кими Райкконен. Фото Twitter
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Таким образом, 41-летний финн не сможет принять участия в «Гран-при Нидерландов». В «Альфа Ромео» пока не назвали имя гонщика, который заменит Райкконена.

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября.

1 сентября Райкконен сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона-2021.

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Иван Торопцев все материалы автора

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