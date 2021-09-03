Ферстаппен оценил первый день «Гран-при Нидерландов»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен высказался об итогах первого дня «Гран-при Нидерландов».

В первой сессии свободных заездов гонщик показал второй результат. А во второй практике он оказался на пятой позиции.

«Не думаю, что наше время на быстром круге можно считать показательным, потому что шины теряли свою эффективность с самого первого круга. Мы поработаем над некоторыми вещами, которые нам пока не нравятся. Это касается и темпа на короткой дистанции. При этом на длинной дистанции все выглядит неплохо.

Понимаем, что стартовая позиция в Зандворте будет очень важна. Нужно будет посмотреть, как мы сможем улучшить нашу скорость на быстром круге.

Время на круге не очень показательно, потому что я установил его на изношенном комплекте. А время на круге, который я в итоге бросил, вполне могло бы позволить нам оказаться на первом месте. Так что посмотрим, мы всегда стараемся стать лучше", — приводит слова Ферстаппена Racefans.

Квалификация «Гран-при Нидерландов» состоится 4 сентября в 16:00 по московскому времени.