«Формула-1» объявила об отмене «Гран-при Сингапура»

Этап «Формулы-1» в Сингапуре вновь не состоится в 2021 году — об этом написали организаторы гонки.

BREAKING: Race organisers have confirmed the Singapore Grand Prix will not take place in 2021#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OMzL8kVq4s — Formula 1 (@F1) June 4, 2021

Гонка была намечена на 3 октября. В прошлом сезоне «Гран-при» также был отменен из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент «Формула-1» рассматривает автодромы, которые могут занять свободный слот.