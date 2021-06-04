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«Формула-1» объявила об отмене «Гран-при Сингапура»

20:11

Этап «Формулы-1» в Сингапуре вновь не состоится в 2021 году — об этом написали организаторы гонки.

Гонка была намечена на 3 октября. В прошлом сезоне «Гран-при» также был отменен из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент «Формула-1» рассматривает автодромы, которые могут занять свободный слот.

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