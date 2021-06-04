«Формула-1» объявила об отмене «Гран-при Сингапура»
20:11
Этап «Формулы-1» в Сингапуре вновь не состоится в 2021 году — об этом написали организаторы гонки.
Гонка была намечена на 3 октября. В прошлом сезоне «Гран-при» также был отменен из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент «Формула-1» рассматривает автодромы, которые могут занять свободный слот.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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