Боттас назвал причину проблем «Мерседес» на «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас назвал причину, по которой его команда неудачно начала «Гран-при Азербайджана».

«На длинной дистанции ощущения от машины немного улучшились, но нам все еще не хватает скорости. Главной проблемой является недостаток сцепления болида с трассой. Это может быть вызвано массой причин, так что нам еще предстоит это выяснить. Из-за нехватки сцепления с трассой машина начинает периодически скользить», — приводит RaceFans слова Боттаса.

Лучший результат «Мерседес» по итогам первых двух практик «Гран-при Азербайджана» — 7-е место Льюиса Хэмилтона. Боттас стал 10-м в первой сессии свободных заездов, а во второй занял 16-ю строчку.

«Гран-при Азербайджана» проходит с 4 по 6 июня.