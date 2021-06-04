Боттас назвал причину проблем «Мерседес» на «Гран-при Азербайджана»
Пилот «Мерседес» Валттери Боттас назвал причину, по которой его команда неудачно начала «Гран-при Азербайджана».
«На длинной дистанции ощущения от машины немного улучшились, но нам все еще не хватает скорости. Главной проблемой является недостаток сцепления болида с трассой. Это может быть вызвано массой причин, так что нам еще предстоит это выяснить. Из-за нехватки сцепления с трассой машина начинает периодически скользить», — приводит RaceFans слова Боттаса.
Лучший результат «Мерседес» по итогам первых двух практик «Гран-при Азербайджана» — 7-е место Льюиса Хэмилтона. Боттас стал 10-м в первой сессии свободных заездов, а во второй занял 16-ю строчку.
«Гран-при Азербайджана» проходит с 4 по 6 июня.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/06/04/something-fundamentally-wrong-with-mercedes-bottas/
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