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Мазепин оценил первый день «Гран-при Азербайджана»

19:42
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Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин подвел итоги первого дня «Гран-при Азербайджана».

«Мне сегодня очень понравилось на трассе, думаю, мы в хорошем положении и сделали несколько шагов вперед. Хоть наша машина и не работает хорошо на трассах, где нужна высокая и низкая прижимная сила, но мы здорово поработали с настройками. Конечно, впереди еще много дел, но в пятницу все пошло по плану. Сложно представить, что мы поднимемся выше в субботу и воскресенье, но, кто знает, вдруг нас ждут сюрпризы?» — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

В первой практике Мазепин занял последнее, 20-е место, а во второй сессии свободных заездов показал 18-е время.

«Гран-при Азербайджана» проходит с 4 по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/azerbaijan-grand-prix-friday-practice-recap-0

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