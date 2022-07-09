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Сегодня, 18:37

Ферстаппен поделился впечатлениями от победы в спринте на «Гран-при Австрии»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от своей победы в спринт-гонке в рамках «Гран-при Австрии».

«Гонка получилась неплохой. Мне удалось удачно стартовать, после этого мы с обеими «Феррари» шли достаточно близко. Мне понравилось, спринт получился таким, каким и должен быть.
На первых кругах Леклер и Сайнс боролись между собой, так что мне удалось немного оторваться. После того, как все успокоилось, мы втроем ехали примерно в одном темпе. Завтра будет интересная борьба, гонка будет дольше, будет интересно посмотреть на то, что будет с шинами. Наша машина в порядке. В плане настроек не все идеально, но в целом мы достаточно конкурентоспособны в эти выходные», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Основная гонка в рамках «Гран-при Австрии» состоится завтра, 10 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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