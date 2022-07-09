Сайнс: «Постараемся сделать все возможное, чтобы победить Ферстаппена»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о спринте на «Гран-при Австрии». Он занял третье место. Победил Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Я хорошо стартовал, затем в начале заезда у меня состоялась пара отличных сражений. Сначала с Максом в третьем повороте, а потом там же с Шарлем. Было неплохо, отличная борьба и отличные гонки — такими они и должны быть.

Нам нужно немного улучшить свой темп, потому что Макс смотрелся очень сильно в начале заезда, нам нужно с ним сравняться», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Также пилот поделился ожиданиями от предстоящей гонки.

«Завтра будет совсем другая гонка, но самое важное, что мы по-прежнему в борьбе и постараемся сделать все возможное, чтобы победить Макса».

Гонка состоится 10 июля в 16:00 по московскому времени.