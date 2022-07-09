Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:40

Сайнс: «Постараемся сделать все возможное, чтобы победить Ферстаппена»

Сайнс подвел итоги спринта на «Гран-при Австрии»
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о спринте на «Гран-при Австрии». Он занял третье место. Победил Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Я хорошо стартовал, затем в начале заезда у меня состоялась пара отличных сражений. Сначала с Максом в третьем повороте, а потом там же с Шарлем. Было неплохо, отличная борьба и отличные гонки — такими они и должны быть.

Нам нужно немного улучшить свой темп, потому что Макс смотрелся очень сильно в начале заезда, нам нужно с ним сравняться», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Также пилот поделился ожиданиями от предстоящей гонки.

«Завтра будет совсем другая гонка, но самое важное, что мы по-прежнему в борьбе и постараемся сделать все возможное, чтобы победить Макса».

Гонка состоится 10 июля в 16:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12648655/austrian-gp-live-updates-from-a-sprint-saturday-with-final-practice-before-the-grid-setting-race
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
Лондон, вы там в порядке? Уроженка Москвы Елена Рыбакина выиграла антироссийский Уимблдон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен поделился впечатлениями от победы в спринте на «Гран-при Австрии»

Леклер надеется, что «Феррари» сможет оказать давление на Ферстаппена в завтрашней гонке
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости