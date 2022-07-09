Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Австрии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Австрии».

Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку его напарник Карлос Сайнс.

Из-за технических проблем не смог стартовать пилот «Альпин» Фернандо Алонсо.

По итогам гонки очки завоевали первые восемь пилотов. Отметим, что стартовая решетка на основную гонку будет сформирована по итогам спринта, а не квалификации, которая прошла днем ранее.

Гонка состоится 10 июля в 16:00 по московскому времени.