Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:02

Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Австрии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Австрии».

Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку его напарник Карлос Сайнс.

Из-за технических проблем не смог стартовать пилот «Альпин» Фернандо Алонсо.

По итогам гонки очки завоевали первые восемь пилотов. Отметим, что стартовая решетка на основную гонку будет сформирована по итогам спринта, а не квалификации, которая прошла днем ранее.

Гонка состоится 10 июля в 16:00 по московскому времени.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
2
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
Сколько стило откосить от армии звездам хоккея? Подробности дел о поддельных «военниках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марко: «Мы с благодарностью принимаем неудачи Леклера»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости