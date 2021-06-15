Болельщики будут допущены на «Гран-при Великобритании»

Болельщики смогут посетить июльский «Гран-при Великобритании», хотя власти страны все-таки продлили действие ограничений на четыре недели, поскольку эпидемиологическая ситуация вновь ухудшается, сообщает BBC.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон объявил, что локдаун будет отменен не раньше 19 июля, то есть на следующий день после «Гран-при» «Формулы-1».

Тем не менее, на трибуны будет допущено значительное количество зрителей, поскольку «Гран-при» включен в специальную правительственную программу исследований, цель которой — изучить, как сказывается на статистике заболеваемости отмена требований по соблюдению социальной дистанции.