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Ниссани проведет первую практику «Гран-при Франции» за «Уильямс» вместо Расселла

10:25
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Тестовый пилот «Уильямс» Рой Ниссани проведет первую сессию свободных заездов «Гран-при Франции» вместо Джорджа Расселла, сообщает пресс-служба британской команды.

Ниссани уже выступал за «Уильямс» в первой практике «Гран-при Испании», тогда пилот показал 17-й результат.

Ниссани выступает в «Формуле-2», гонщик идет на 14-й строчке в личном зачете.

«Гран-при Франции» пройдет с 18 по 20 июня.

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