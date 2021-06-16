Ниссани проведет первую практику «Гран-при Франции» за «Уильямс» вместо Расселла

Тестовый пилот «Уильямс» Рой Ниссани проведет первую сессию свободных заездов «Гран-при Франции» вместо Джорджа Расселла, сообщает пресс-служба британской команды.

Ниссани уже выступал за «Уильямс» в первой практике «Гран-при Испании», тогда пилот показал 17-й результат.

Test Driver @RoyNissany will run the FW43B for FP1 in France! ??#FrenchGP preview ? — Williams Racing (@WilliamsRacing) June 15, 2021

Ниссани выступает в «Формуле-2», гонщик идет на 14-й строчке в личном зачете.

«Гран-при Франции» пройдет с 18 по 20 июня.