Ниссани проведет первую практику «Гран-при Франции» за «Уильямс» вместо Расселла
10:25
Тестовый пилот «Уильямс» Рой Ниссани проведет первую сессию свободных заездов «Гран-при Франции» вместо Джорджа Расселла, сообщает пресс-служба британской команды.
Ниссани уже выступал за «Уильямс» в первой практике «Гран-при Испании», тогда пилот показал 17-й результат.
Test Driver @RoyNissany will run the FW43B for FP1 in France! ??#FrenchGP preview ?— Williams Racing (@WilliamsRacing) June 15, 2021
Ниссани выступает в «Формуле-2», гонщик идет на 14-й строчке в личном зачете.
«Гран-при Франции» пройдет с 18 по 20 июня.
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