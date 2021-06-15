Боттас может уйти из «Мерседеса» в «Альфа Ромео»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас скоро покинет команду, сообщает Grande Prеmio.

По информации СМИ, Боттас может перейти в «Альфа Ромео» в 2022 году из-за того, что «Мерседес» не хочет продлевать его контракт, который истекает в конце 2021 года.

14 июня появилась информация, что пилот «Уильямса» Джордж Расселл близок к переходу в «Мерседес», чтобы заменить Боттаса.

31-летний финн выступает в «Формуле-1» с 2013 года и является ее двукратным вице-чемпионом и бронзовым призером.