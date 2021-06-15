Боттас может уйти из «Мерседеса» в «Альфа Ромео»
17:48
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас скоро покинет команду, сообщает Grande Prеmio.
По информации СМИ, Боттас может перейти в «Альфа Ромео» в 2022 году из-за того, что «Мерседес» не хочет продлевать его контракт, который истекает в конце 2021 года.
14 июня появилась информация, что пилот «Уильямса» Джордж Расселл близок к переходу в «Мерседес», чтобы заменить Боттаса.
31-летний финн выступает в «Формуле-1» с 2013 года и является ее двукратным вице-чемпионом и бронзовым призером.
Дополнительная информация:
https://www.grandepremio.com.br/f1/noticias/valtteri-bottas-se-prepara-para-deixar-mercedes-tem-alfa-romeo-opcao-para-2022/
Читайте также
«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю