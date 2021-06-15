Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Боттас может уйти из «Мерседеса» в «Альфа Ромео»

17:48
Теги:

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас скоро покинет команду, сообщает Grande Prеmio.

По информации СМИ, Боттас может перейти в «Альфа Ромео» в 2022 году из-за того, что «Мерседес» не хочет продлевать его контракт, который истекает в конце 2021 года.

14 июня появилась информация, что пилот «Уильямса» Джордж Расселл близок к переходу в «Мерседес», чтобы заменить Боттаса.

31-летний финн выступает в «Формуле-1» с 2013 года и является ее двукратным вице-чемпионом и бронзовым призером.

Дополнительная информация:

https://www.grandepremio.com.br/f1/noticias/valtteri-bottas-se-prepara-para-deixar-mercedes-tem-alfa-romeo-opcao-para-2022/

Читайте также

Россия начинает показывать зубы. У команды — красивая победа над чемпионами Европы
«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Боярский отреагировал на эфир Бузовой и Губерниева
Венгрия — Португалия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020 15 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд