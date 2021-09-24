В «Ред Булл» объяснили решение заменить двигатель на машине Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему команда решила заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена.

В эфире канала Sky Germany Хорнер заявил, что решение было принято в связи с прогнозом погоды в Сочи на субботу, в этот день на «Гран-при России» ожидается сильный ливень. В команде хотели убедиться, что новая силовая установка нормально работает в сухих условиях.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Из-за штрафа за замену двигателя Ферстаппен стартует с последнего, 20-го места.