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В «Ред Булл» объяснили решение заменить двигатель на машине Ферстаппена

15:58
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему команда решила заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена.

В эфире канала Sky Germany Хорнер заявил, что решение было принято в связи с прогнозом погоды в Сочи на субботу, в этот день на «Гран-при России» ожидается сильный ливень. В команде хотели убедиться, что новая силовая установка нормально работает в сухих условиях.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Из-за штрафа за замену двигателя Ферстаппен стартует с последнего, 20-го места.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.de/formel1/artikel/formel-1-video-christian-horner-erklaert-grid-strafe-motorenwechsel-bei-verstappen/12416629/36865

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Иван Торопцев все материалы автора

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