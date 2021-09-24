В «Ред Булл» объяснили решение заменить двигатель на машине Ферстаппена
15:58
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему команда решила заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена.
В эфире канала Sky Germany Хорнер заявил, что решение было принято в связи с прогнозом погоды в Сочи на субботу, в этот день на «Гран-при России» ожидается сильный ливень. В команде хотели убедиться, что новая силовая установка нормально работает в сухих условиях.
«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Из-за штрафа за замену двигателя Ферстаппен стартует с последнего, 20-го места.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.de/formel1/artikel/formel-1-video-christian-horner-erklaert-grid-strafe-motorenwechsel-bei-verstappen/12416629/36865
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю