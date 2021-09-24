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Боттас показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при России», Мазепин занял 19-е место

16:13
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Пилот «Мерседес» Валттери Боттас показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при России» — 1.33,593.

Второй результат — у партнера Боттаса по команде, Льюиса Хэмилтона (отставание — +0,044 секунды), на третьей строчке — Пьер Гасли из «Альфа Таури» (+0,252).

Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» занял предпоследнее, 19-е место (+2,506), его партнер по команде, Мик Шумахер стал 20-м (+2,637).

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи.

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Иван Торопцев все материалы автора

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