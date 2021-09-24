Мазепин поделился ощущениями от первого дня «Гран-при России»

Гонщик «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своих впечатлениях от первого дня «Гран-при России».

«Я люблю Сочи, а Сочи, кажется, любит меня. Когда мы приехали сюда вчера, казалось, что погода будет не очень хорошей, но нет ничего лучше сочинского солнца, особенно на этой трассе. Трасса быстрая, ты несешься, как в потоке, очень приятно выступать здесь. Я не был уверен насчет того, как будет чувствоваться машина, но баланс был похож на тот, что был здесь в прошлом году в «Формуле-2». Хотя нам немного не хватало прижимной силы и темпа, я думаю, что у нас получится это исправить. Мы выполнили план на сегодня и теперь ждем, что будет завтра. Не думаю, что в субботу будет так же солнечно, как сегодня», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи.