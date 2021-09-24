Ферстаппен о замене двигателя и штрафе: «Прорываться вперед в гонке в Сочи будет сложнее»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал замену двигателя на его машине, из-за которой нидерландец будет стартовать с последнего, 20-го места в гонке на «Гран-при России».

«Дело не только в результатах, мы приняли во внимание все условия, в том числе и завтрашнюю погоду в Сочи. Мы посчитали, что лучше всего будет заменить двигатель здесь. В 2018 году отрыв лидеров от представителей середины пелотона был больше, сейчас прорываться будет сложнее. В любом случае, нам пришлось бы получить штраф, если не в Сочи, то во время какого-то другого этапа. Мы подумали, что лучше получить штраф здесь и попытаться сделать в гонке все, что сможем. Мы просто стараемся как можно лучше подготовить машину к гонке, мы начали работать над этим, как только решили поменять двигатель. Надеюсь, что все сработает, но сначала нужно дождаться субботы и посмотреть, какой будет погода», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Гонка состоится в воскресенье, 26 сентября, начало — в 15.00 (мск).