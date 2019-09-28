Маттиа Бинотто: «Было бы стыдно использовать право вето «Феррари»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что команде нужно избежать использования права вето при обсуждении правил на 2021 год. Итальянская команда обладает этим исключительным правом в отношении любого регламентного изменения в «Формуле-1».
— У нас есть право вето, но было бы стыдно его использовать, — цитирует GPToday Бинотто. — Я не думаю, что мы должны этого добиваться. Важно вести конструктивные переговоры. У нас еще месяц для этого. Не думаю, что будет драматично, если не все правила будут согласованы в срок. Время для корректировок тоже есть. Есть несколько вещей, которые важны для нас. Например, степень свободы в развитии машины и аэродинамика. Нам кажется, что правила будут слишком жесткими, предписывающими. Нужно пространство для поиска решений и конкуренции.