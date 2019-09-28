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Маттиа Бинотто: «Было бы стыдно использовать право вето «Феррари»

09:06
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что команде нужно избежать использования права вето при обсуждении правил на 2021 год. Итальянская команда обладает этим исключительным правом в отношении любого регламентного изменения в «Формуле-1».

— У нас есть право вето, но было бы стыдно его использовать, — цитирует GPToday Бинотто. — Я не думаю, что мы должны этого добиваться. Важно вести конструктивные переговоры. У нас еще месяц для этого. Не думаю, что будет драматично, если не все правила будут согласованы в срок. Время для корректировок тоже есть. Есть несколько вещей, которые важны для нас. Например, степень свободы в развитии машины и аэродинамика. Нам кажется, что правила будут слишком жесткими, предписывающими. Нужно пространство для поиска решений и конкуренции.

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