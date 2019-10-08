«Хаас» может лишиться очков из-за поведения руководителя на «Гран-при России»

Команда «Хаас» подвергнется санкция со стороны ФИА за поведение ее руководителя Гюнтера Штайнера во время «Гран-при России». После итальянец назвал «идиотским» решение стюардов, оштрафовавших Кевина Магнуссена на пять секунд за нарушение границ трассы, сообщает Motorsport-Total.

Позже Штайнер отказался извиняться за свои слова. ФИА рассматривает три варианта наказания по отношению к руководителю «Хааса»: штраф в размере 250 тысяч евро, отстранение от входа в паддок на один Гран-при или вычет очков команды в Кубке конструкторов.