Наших любителей выгоняют с Бостонского марафона. Но только тех, кто живет в России и Белоруссии

Если русский паспорт, но живешь в другой стране, — бежать можно.

Знаменитый Бостонский марафон в этом году пройдет 18 апреля. Он один из старейших в мире — проводится с 1897 года. И первый из пяти «мейджоров» в этом году. Невероятный праздник для всех любителей бега. Для каждого, кого засасывает в водоворот марафонов, пробежать в Бостоне — мечта. Только представьте: на старт выходят 30 тысяч спортсменов, хотя желающих в десятки раз больше — тут уж кому повезет выхватить слот. На протяжении всей дистанции — люди, которые поддерживают каждого, из рискнувших выйти на 42,195 м. Живых зрителей на улицах города во время забега — порядка полумиллиона.

Для России Бостон — это прежде всего любительский марафон. Были и победы — в 1990-е дважды первой финишировала Ольга Маркова, в нулевые выигрывали Светлана Захарова и Лидия Григорьева. Но потом дела стали сильно ухудшаться. А с 2015-го, когда дисквалифицировали ВФЛА, наши топы вообще не могут выступать за рубежом без получения нейтрального статуса. Да и топов-то, говоря откровенно, не осталось.

Зато любители десятками штурмовали «мейджоры». В том же Бостоне на старт в 2017 году вышли 29 россиян, в 2018-м — 34, а в 2019-м — 43. Сколько планировали в этом году, сказать сложно. Наверняка меньше — добраться до США теперь гораздо сложнее, чем пару лет назад. Но даже тех, кто пробился через все визово-вакцинно-логистические дебри и получил заветный слот, в последний момент огорошили.

На официальном сайте марафона за 11 дней до его старта появилось сообщение, что из-за ситуации на Украине граждане России и Белоруссии не будут допущены на старт. Но только те, кто проживает на территории этих стран! Остальным можно выступать под нейтральным статусом. Как это будет проверяться и в чем принципиальная разница — непонятно.

А как с другими марафонами?

Если ситуация глобально не изменится, наверняка аналогичные решения примут и другие «мейджоры» — Нью-Йорк, Чикаго, Берлин и Лондон. А вот с остальными марафонами ситуация непонятная. Ран-туризм — пробежка плюс посещение нового города — набрал большие обороты в России. Некоторые зарубежные забеги/заплывы/триатлоны собирали сотни любителей из нашей страны. Теперь же ситуация запуталась до невозможности. Ничего не понимают ни спортсмены-любители, ни организаторы.

Бостонский марафон. Фото Global Look Press

Так, например, только-только стало известно, что российских любителей не пустили на пробеги в дружественном Казахстане — 17 апреля в Алма-Ате пройдут марафон и полумарафон. Вместе с тем Илья Варламов 27 марта финишировал на престижном Римском марафоне. Как и еще 10 россиян. Правда, все под нейтральным флагом. Опять же — чем для спортивного Казахстана аналогичные меры были бы опаснее?

Александра Морозова 27 февраля и вовсе выиграла Бангкокский марафон в Таиланде. Никаких проблем.

Что делать любителям, у которых уже есть слоты на будущие забеги, — непонятно. 10 апреля пройдет традиционный марафон в Роттердаме. Пока никаких новостей по ограничениям нет, но это не значит, что они не появятся в последний момент.

Порой позиция организаторов меняется по нескольку раз в день. Есть, например, культовый забег для любителей трейлов Trans Alpine Run. Эта гонка по Альпам на 260 км с набором 16 000 м по территории трех стран проходит командами по два человека за восемь дней, по одному бегать нельзя. Так вот, сначала было объявлено, что россиян и белорусов туда не допустят ни при каких раскладах. Потом сообщили: если в составе один из участников будет россиянином/белорусом, а второй — украинцем, то такую команду не только допустят, но и освободят от уплаты стартового взноса. А это порядка 2000 евро с пары. Красивый жест. Но потом, из-за протеста украинцев, все вернулось на круги своя — тотальный запрет.

В общем, каждый устанавливает свои правила — какой-то единой линии в марафонах сейчас нет.

Что с триатлонами?

Зато ясность наступила с триатлоном, который тоже наращивает аудиторию огромными шагами. Главный бренд — Ironman — выпустил пресс-релиз по своим стартам. И он довольно лоялен к простым любителям. Итак, россиянам и белорусам запрещено соревноваться на главном старте — чемпионате мира. Но пробиться туда и так удавалось единицам. Потому что конкуренция сумасшедшая. Зато на всех остальных турнирах, которых в календаре сотни, соревноваться можно. Под нейтральным статусом, но тем не менее.

И наши спортсмены спокойно выступали, например, на недавних «половинках» в Дубае — Кристина Кочеткова заняла второе место в абсолюте, Дарья Чунарева — третье. Илья Слепов стал четвертым среди мужчин. Стояли на пьедестале, получали призы — все нормально.

Более того, даже Ironman в Питере, который появился в международном календаре в прошлом году, вычеркивать, как это сейчас принято, не стали. Просто перенесли соревнования под всемирно известным лейблом на следующий год. А в этом в те же сроки пройдет «Медный всадник» — ровно такой же турнир по триатлону. Пусть и не международный, а всероссийский.