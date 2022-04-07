Россияне и белорусы будут отстранены от участия в Бостонском марафоне
Россияне и белорусы не будут допущены до участия в Бостонском марафоне
Граждане России и Белоруссии пропустят Бостонский марафон из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Бостонской легкоатлетической ассоциации.
«Мы считаем, что бег — это глобальный вид спорта, и поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы выразить свою поддержку народу Украины», — говорится в заявлении.
Бостонский марафон состоится 18 апреля. Ежегодное мероприятие проводится с 1897 в День патриота.
Рекордсменом по количеству побед в Бостонском марафонн является Кларенс Демар. Он становился первым семь раз.
Источник: https://www.baa.org/
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