Сербия запретила на чемпионате мира флаг Косово. Скандал в легкой атлетике

В World Athletics уверяют, что это — забота о безопасности.

Федерация легкой атлетики Косово выразила недоумение в связи с отсутствием на зимнем чемпионате мира в Белграде флага у единственной представительницы этой сборной — бегуньи на 1500 метров Гресы Бакраки. Организаторы турнира по соображениям безопасности приняли решение не вывешивать косовский флаг, в том числе не воспроизводить его в протоколах на официальном сайте World Athletics. Сербия (как и Россия, и еще более 70 стран) не признают независимость Косово, и демонстрация символов этого территориального образования способна спровоцировать в сербской столице массовые беспорядки. Тем не менее Бакраки разрешено стартовать под недвусмысленной аббревиатурой KOS.

Циркуляр World Athletics

В прошлом году мужская сборная так называемого Косово не смогла приехать в Сербию для участия в чемпионате мира по любительскому боксу, который также проходил в Белграде. Косовская делегация трижды пыталась пересечь границу, но пограничники отказывались ее впускать, пока представители непризнанного государства не снимут с одежды национальные символы. В итоге чемпионат мира в знак солидарности с косоварами чуть не покинула сборная Албании. После этой истории World Athletics потребовала от сербов дополнительных гарантий допуска сборной Косово. Однако, как сейчас выясняется, решение по данному вопросу оказалось компромиссным.

«World Athletics, организационный комитет Belgrade22 и Косовская федерация легкой атлетики пришли к соглашению, которое позволит обеспечить безопасность спортсменке из Косово. Все стороны согласились, что Бакраки будет представлена трехбуквенным кодом ее страны KOS». Во всей этой истории не было бы ничего удивительного, если бы еще три года назад МОК не разослал во все федерации циркуляр, в котором под угрозой дисквалификации организаторов требовал допуска на старт косовских спортсменов под их флагом. Циркуляр появился после того, как на чемпионате мира по карате в Испании косовары выступали под флагом Всемирной федерации карате, что МОК квалифицировал как «дискриминацию».

Впрочем, скандал из-за Бакраки в Белграде получился достаточно камерным, поскольку эта бегунья изначально не претендовала на высокие места, а в забеге на 1500 метров не смогла пробиться в финал, заняв в квалификации лишь третье место с конца. Кстати, последней финишировала еще одна легкоатлетка без флага: Анелина Надаи Лохалит родилась в Южном Судане, живет в Кении и с 2016 года выступает за «сборную беженцев». Ну а победили на этой дистанции три представительницы Эфиопии — Гудаф Цегай, Аксумавит Эмбайе и Хирут Мешаша. Напомню, что в этой стране на протяжении последних полутора лет идет масштабный гражданский вооруженный конфликт, но это не сказывается на конкурентоспособности местных бегунов.

Греса Бакраки.

Противоречит позиции России

Несмотря на все проблемы с международным признанием, территорию Косово начали принимать в международные спортивные федерации с 2008 года. В 2014 году это образование стало членом МОК, а в 2015-м — принято в World Athletics. На летней Олимпиаде-2016 в Рио косовары выступали отдельной сборной, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Бразилией. При этом совсем недавно — в феврале 2019 года — УЕФА пришлось переносить матчи футбольного Евро U17 из-за того, что испанцы отказались в своей стране поднимать флаг Косово и включать гимн далеко не всеми признанного государства.

В 2019-м небольшие проблемы из-за косовского флага возникли на футбольном стадионе в Грозном. Он был поднят из-за того, что игрок «Ахмата» Бернард Бериша являлся игроком сборной Косово. Спустя какое-то время символ заметил посол Республики Сербия, указавший на то, что «подобный шаг противоречит позиции России по поводу территориальной целостности моей страны». После этого косовский флаг на грозненской арене был снят.

«Использование косовской «государственной» атрибутики, включая демонстрацию «флага», «герба» и исполнение «гимна», на территории России не допускается.

Возможно применение косовскими представителями символики Международного олимпийского комитета или соответствующей спортивной федерации", — уточняли тогда в интервью «Известиям» в департаменте информации и печати российского МИД.

У косовских спортсменов несколько раз возникали проблемы с въездом в Россию, но по этому поводу принято компромиссное решение: позволить членам спортивных делегаций с косовским паспортом посещать РФ на время международных соревнований и других мероприятий с аналогичным статусом. Например, в 2015 году сборная Косово принимала участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. Были и другие примеры. Конечно, отсутствие дипломатических отношений — серьезная проблема для спортивных связей. Но при желании — проблема вполне решаемая. Например, общеизвестно, что передвижение между Косово и Сербией сильно затруднено с 2008 года, но все желающие могут, не нарушая законов, построить маршрут через Северную Македонию и Черногорию.