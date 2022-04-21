Четыре вида допинга и бан на восемь лет. Сумасшедшая история бегуньи из Дагестана

Маржана Ибаева в ноябре 2020 года получила четыре года дисквалификации, а спустя два года снова самовольно вышла на старт.

Даже если вы плотно следите за легкой атлетикой, то вряд ли слышали о Маржане Ибаевой. Рекордсменка Дагестана на дистанциях 400 м с барьерами и гладких 400 и 800 метров никогда не претендовала на место в национальной сборной. Ее результаты крутились вокруг норматива мастера спорта, а сама Ибаева регулярно выступала на чемпионатах страны. Если там удавалось пройти хотя бы один круг — это успех.

Так, в общем, живет подавляющее большинство российских легкоатлетов. Зарплата в регионе, пусть не самая звездная, но явно больше, чем у рядовых бюджетников. Локальные рекорды и чемпионат России как главный старт года — вот их реальность. Но в сентябре 2020 года в карьере Ибаевой все пошло наперекосяк.

Зачем соревноваться во время дисквалификации

На командном чемпионате страны в Сочи Ибаеву пригласили на допинг-контроль. Результаты анализа шокировали: в организме спортсменки нашли мельдоний, а также сразу три анаболических стероида — дростанолон, дегидрохлорметилтестостерон и станозолол. Маржане еще повезло, что она получила всего четыре года дисквалификации. Антидопинговые правила несовершенны, столько же спортсменке могли дать даже за один мельдоний, без анаболиков.

И вот Ибаева отправилась в дисквал до октября 2024 года. Казалось бы, на этом история как минимум берет тайм-аут, но нет. Несколько дней назад РУСАДА объявило о повторной дисквалификации Ибаевой за «нарушение запрета на участие в соревнованиях в течение срока дисквалификации». За это Маржане прибавили еще целых четыре года, то есть вернется на дорожку она осенью 2028-го. Если, конечно, снова чего-нибудь не нарушит.

Объяснений поступку Ибаевой просто нет. Спортсменка и ее тренеры недоступны для комментариев. Да и что тут объяснять? Зачем девушке, с трудом бегающей по нормативу мастера спорта, сразу три анаболика, заполированные мельдонием? Или зачем соревноваться во время дисквала — ведь прошло всего два года, ошибка со сроками тут исключена?

Ибаеву, кстати, тренирует опытный человек — призер чемпионатов страны Константин Горлов. Ни о каких санкциях в отношении него и еще одного тренера спортсменки Заура Багаутдинова пока неизвестно.

Как можно быть теннисисткой и не слышать о мельдонии у Шараповой

Международная изоляция у нас наступила только недавно, но есть ощущение, что, если не брать спортсменов экстра-класса, все остальные существуют в отрыве от любой информации из внешнего мира уже много лет. Вот вроде бы организовали в сборной обязательные курсы по антидопингу, без справки об их прохождении нельзя даже получать зарплату. Но есть Маржана Ибаева, которая в сборную не входит и думает, что можно приехать на чемпионат страны с мельдонием и тремя анаболиками и проскочить. Или выступить во время дисквала на соревнованиях — и никто не заметит.

Или вообще интересный случай — теннисистка Елизавета Демина. Ей, как и Маржане, 20 с небольшим, уже совершеннолетний человек. Но она недавно попадается на... мельдонии, причем обвиняет во всем тренера. Как можно быть теннисисткой и пройти мимо истории с Марией Шараповой, которой мельдоний, по сути, сломал карьеру? Оказывается, возможно все.

Как избегать таких историй, на самом деле неясно. Есть ощущение, что все, кто не в сборной, просто надеются на авось — ведь допинг-пробы у них берут не так часто, в основном только на соревнованиях. Соответственно, и риск попасться не так велик. Об историях с Ибаевой и Деминой мы знаем, но сколько еще таких «рисковых» проскочили мимо допинг-офицеров и спокойно выступают?.. Трудности с доставкой и анализом допинг-проб, возникшие в последнее время, точно сыграют им на руку.