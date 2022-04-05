«Решила выйти из зоны комфорта». Чемпионка России в спринте объяснила свою победу в любительском забеге на шоссе

Екатерина Реньжина бегает 200 и 400 м на стадионе, но в Сочи неожиданно вышла на трассу « Формулы-1 » и выиграла забег на 5,5 км с результатом 20.01.

Наша легкая атлетика отчаянно нуждается в новых форматах. И придумывать их на любительском уровне получается пока гораздо лучше, чем на профессиональном. Прошлый беговой уик-энд в Сочи стал очень наглядным примером: тысячи людей вышли на старт пробегов на 5 и 10 км, которые проходили по трассе «Формулы-1». А еще сотни болели за участников. Столько зрителей не соберет ни один чемпионат России. Пустые трибуны стадионов, ноль атмосферы праздника — грустная реальность большинства турниров последних лет. Пример Реньжиной показывает, что по крутым стартам скучают даже профики. И готовы ради них бежать в десять с лишним раз больше, чем привыкли.

Мне говорят, как красиво бегу, а у меня ноги с трудом слушаются

— Все началось с того, что я в попытке что-то поменять в марте впервые поехала на сбор в Кисловодск, — рассказала Реньжина. — Там все-таки небольшая высота, рельеф неровный. В общем, я там постоянно бегала кроссики. Прилетела в Адлер 31 марта с мыслью, что теперь минимум неделю буду отдыхать и восстанавливаться. Но тут — чемпионат России по марафону на трассе «Формулы-1» в Сочи. Пошла поболеть за ребят, и так там было классно, что закралась мысль: интересно, а я бы хоть маленький отрезок тут смогла пробежать? Атмосфера потрясная.

— Обычно спринтеры ненавидят бегать длинные дистанции.

— Меня уговорили друзья — Коля Чавкин и Лена Коробкина. Мол, на «пятерку» никто из лидеров не приехал, пробежишь, покайфуешь... Кайфовать «пятерку» — для меня это даже звучит смешно! Лена говорит: «Ну, начнешь по 4:00 километр...» Да я по ощущениям даже на темпе 4:30 буду умирать! Но я все равно зачем-то купила слот. Когда еще будет возможность пробежаться по такой трассе?

— Ожидания оправдались?

— Я была в шоке, сколько же народу! Мы с Леной (она бежала «десятку») разминались вместе и пришли примерно за полчаса до старта. Толпа уже была такая, что мы еле прорвались в первые ряды. Наверное, спортивная внешность помогла, ха-ха. Стартовали, я бегу в ногу с мальчиком-любителем. Только ему марафон бежать, а мне 5 км. Болтаем, я смотрю на часы — а там первый километр за 3:27. Я сначала даже подумала, что часы сломались. Я же в таком темпе «пятерку» не дотерплю!

Екатерина Реньжина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

- В какой момент ощутили всю прелесть длинного бега?

— Километра за два до финиша мне становится совсем тяжко. Ну, раз вписалась, нужно терпеть. На отметке 5 км стоит Коля Чавкин, кричит: «Давай, 400 метров осталось! Как раз твоя дистанция!» Подъезжает велосипедист, который ведет на финиш, и тут я понимаю, что бегу первой. Ускориться, в принципе, можно, но неохота. Велосипедист меня тоже поддерживал, говорил, как я классно и красиво бегу. А у меня ноги с трудом слушаются. Но когда объявили на финише, я пересекла ленточку — это были очень классные ощущения. Давно у меня такого не было.

— Обычно профессионалы в любительских забегах участвуют за подъемные либо ради призовых. А вы за свои деньги еще пошли и слот купили.

— Не, у меня вообще даже мыслей о призах не было. Я хотела покайфовать и выйти из своей зоны комфорта, и я это сделала.

Было ощущение, что стремиться некуда

- Вам все теперь советуют переходить хотя бы на 800 метров. Думаете в эту сторону?

— Вообще, я еще в зимнем сезоне пару раз 600 метров сбегала, и в целом неплохо. Раньше я была категорически против этого настроена, но теперь думаю, что попробовать можно. Не на чемпионате России, конечно, но на каком-нибудь старте я бы 800 м пробежала.

— Откуда вы сейчас берете мотивацию? Международных стартов давно нет, и непонятно, когда появятся. Какой смысл тренироваться?

— Это очень больной вопрос. Какое-то время назад у меня действительно было ощущение, что стремиться некуда. На всех стартах одни и те же люди, ты выходишь и уже примерно знаешь, какой ты будешь. Но этой зимой я неожиданно пробежала 400 м в манеже по личному рекорду. Причем результат очень хороший — 51,35, он был седьмой в мире. А по самочувствию его еще можно улучшить. И тут я поняла, что на самом деле без нашей спортивной тусовки не проживу. Я с детства в таком ритме, много лет у меня сплошные тренировки и сборы. Даже не представляю, как можно больше недели подряд находиться дома. Это моя жизнь, и я ее люблю.

— В Сочи в разы больше людей участвовало в марафоне, не говоря уже о зрителях, чем приходит болельщиков на финал чемпионата России в беге на 400 метров. Можно с этим что-то сделать?

— Это правда обидно, я тоже об этом думала! Но бегать по шоссе классно, я теперь поняла, почему многим людям это нравится. В начале и в конце сезона, когда это не мешает основной дистанции, я бы с удовольствием там выступала. Ну и вообще, любые новые форматы — это прикольно. Стимул не скучать и не стоять на месте.

Екатерина Реньжина

Родилась 18 октября 1994 года в Туле.

Личные рекорды

200 м — 22,61

400 м — 51,21 (51,35i)

Победительница Всемирной универсиады (2013). Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи (2015). Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2012). Многократная чемпионка России.