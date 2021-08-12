Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту не может попасть на соревнования в США. Такие же сложности — у российской прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой.

Долгий и трудный путь прыгуньи в высоту Марии Ласицкене к олимпийскому золоту наконец завершился в Токио. Трехкратная чемпионка мира из-за травмы смазала начало сезона и не была фаворитом турнира, но продемонстрировала настоящий чемпионский характер и волю к победе, взяла со второй попытки 2,04 м и одержала главную победу в своей карьере. Казалось, многочисленные сложности последних лет позади. Но прошло несколько дней, и оказалось, что Ласицкене снова стоит перед планкой. И не легкоатлетической, а бюрократической.

Планы и визы

— Планы на ближайшее будущее — попробовать тренироваться дальше, — говорила Мария журналистам во время церемонии торжественной встречи олимпийцев на Красной площади в понедельник. — Понимаю, что сейчас очень многие хотят нас увидеть, встретиться, и это здорово. Но все-таки сезон продолжается, и хотелось бы еще выступить.

И желание Ласицкене понятно — предстать перед болельщиками в новом статусе, использовать форму, набранную к Играм, снова обыграть сильнейших в мире. Вот только не исключено, что планы придется немного скорректировать, а первый старт новой олимпийской чемпионки пройдет не там, где она наметила.

Еще в Токио Мария сказала прессе, что у нее и чемпионки мира по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой, взявшей серебро Игр, нет американских виз. Поэтому под вопросом выступление спортсменок на первом послеолимпийском этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине.

— Виз у нас нет, и мы не знаем, как их сделать, — говорила Ласицкене «Матч ТВ». — Может быть, кто-то поможет? Не хотелось бы пропускать эти этапы, все-таки столько сил потрачено и хочется показать красивые прыжки. Сезон завершать еще рано, он, можно сказать, только начинается, впереди много всего.

За прошедшие пять дней ситуация не изменилась. Потому что в четверг прыгунья выложила в сториз Инстаграма скриншот с сайта «Матч ТВ», и отметила на нем официальные аккаунты Олимпийского комитета России, Минспорта, Министерства иностранных дел, а также представителя этого ведомства Марию Захарову.

Борцы, теннисисты, легкоатлеты

Крайним сроком, который называется в СМИ для решения проблемы, является 19 августа. Этап в Юджине, находящемся на Западном побережье США в штате Орегон, намечен на 21 августа. Время еще есть, но его совсем мало.

При этом Ласицкене и Сидорова — далеко не первые российские атлеты и спортивные деятели, столкнувшиеся с трудностями в получении американских виз. Напомним, что в свое время во въезде в США отказывали, например, Шамилю Тарпищеву и Михаилу Мамиашвили, много лет руководящими национальными федерациями тенниса и борьбы, а также ныне покойному отцу и тренеру бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

В 2018-м году по этой же причине сборная России по вольной борьбе в полном составе не поехала на Кубок мира, прошедший за океаном. А в 2019-м теннисистка Светлана Кузнецова пропустила начало серии турниров, предшествующих US Open, потому что ей оформляли документы на визу более пяти месяцев.

Получение разрешения на въезд в США всегда было непростой процедурой. Но ситуация превратилась в настоящий квест с тех пор, как в конце 2016 года отношения между Соединенными Штатами и Россией резко обострились. После этого стороны закрывали консульства и представительства друг друга, объявляли дипломатов персонами нон грата и накладывали различные санкции. В итоге процесс выдачи американских виз в России фактически приостановлен. Еще до наступления пандемии многие россияне, в том числе и спортсмены, оформляли документы в консульствах на территории соседних государств, но сейчас и это сопряжено с различными трудностями.

— Будем взаимодействовать с МИД и делать все возможное, чтобы ограничения не коснулись наших спортсменов и это не сказалось негативно на их участии в соревнованиях, — говорил в апреле глава Минспорта Олег Матыцин.

Свобода слова

Ситуация с визовыми проблемами Ласицкене удивительным образом совпала со скандалом по поводу совместных снимков нашей прыгуньи с украинкой Ярославой Магучих. Фото были сделаны после завершения соревнований в Токио, когда Мария праздновала победу с флагом ОКР, а Ярослава — со знаменем Украины. После этого некоторые украинские националисты начали рассуждать о том, что Магучих де-факто является военнослужащей украинской армии, а Ласицкене — офицером армии российской. И совместно праздновать что-либо девушки, учитывая отношения между двумя странами, не должны.

После возвращения Магучих на Украину Ярославу промо в аэропорту начали спрашивать про эту ситуацию, но она еще раз повторила — не видит в этом кадре никакого политического подтекста.

— Все спортсмены обычно после соревнований поздравляют друг друга, — отметила Магучих. — У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует — это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее.

Также украинка добавила, что в команде им проводили по этому поводу специальный инструктаж, но после завоевания бронзы она «была на эмоциях». Напомним, что ранее Магучих обещала вызвать на личную встречу замминистра обороны Украины Анна Маляр. По словам чиновницы, «спортсмены, представляющие Украину, должны понять, что в стране продолжается российско-украинская война, это вводит определенные ограничения и ответственность».

При этом на стороне Магучих выступили, например, обладатель единственного украинского золота Токио и депутат Верховной Рады борец Жан Беленюк, бронзовый призер Игр каратист Станислав Горуна, а также вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов.