Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову

19-летняя метательница молота Аленья Осорио умерла в результате несчастного случая на тренировке.

Национальный спортивный институт Кубы объявил, что метательница молота Аленья Осорио Маяри, представлявшая Кубу на юношеских Олимпийских играх 2018 года, скончалась от травмы головы, полученной в результате попадания в голову молота. Инцидент имел место еще в апреле — после этого врачи три месяца боролись за жизнь 19-летней спортсменки, но повреждения оказались слишком серьезными. «Мы разделяем невыносимую боль с семьей Аленьи», — сказал президент национального спортивного института Кубы Освальдо Венто.

Lanzadora de martillo cubana Alegna Osorio, de 19 a?os muere a causa de las heridas en la cabeza que sufri? durante un accidente entrenando.



??Cuban hammer thrower Alegna Osorio, 19, dies from head injuries sustained during a training accident. pic.twitter.com/lW6OWselPH — Moises Lopez (@chapoisat) July 29, 2021

Осорио Маяри завоевала бронзовую медаль на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года. Еще одну бронзу она получила на Панамериканском чемпионате U-20 в 2019-м. Кубинское СМИ писали он ней как об «одной из главных надежд страны в легкой атлетике». «Наши спортсмены в трауре», — отметил спортивный директор сборной Кубы по легкой атлетике Рейнальдо Варона Мартинес.

«Это так грустно. Посылаю любовь всей ее семье в это тяжелое время», — написала спортсменка сборной США Гвен Берри, которая сейчас готовится к старту Олимпиады в Токио.

??Wow. Sending love to her family during this time. This is so sad https://t.co/aaGTo5F7J4 — Gwen Berry OLY (@MzBerryThrows) July 29, 2021

Ее поддержали также другие олимпийцы и болельщики легкой атлетики.

Подробности трагического инцидента, в результате которого Осорио получила смертельную травму, не сообщаются. Об несчастном случае вообще не писали до тех пор, пока не стало известно о смерти кубинской спортсменки. Однако несчастные случаи в секторе для метаний случаются регулярно, несмотря на все меры безопасности. Правда, в основном страдают не атлеты, а официальные лица, которые проводят замер результатов на поле. Также были инциденты с журналистами, но все они связаны с вопиющим игнорирование правил безопасности.

В 2019 году во время соревнований в Индии метательница молота попала снарядом в голову одного из волонтеров. Инцидент произошел из-за накладки в расписании — молотобойцам разрешили начать соревнования, несмотря на то, что к тому моменту еще не закончились выступления метателей копья. Волонтер вышел на поле для того, чтобы замерить результат копьеметателя и в этот момент одна из спортсменок направила на поле молот. Снаряд, который в соревнованиях женщин весит 4 кг, попал юноше в висок. Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии, но выжил.

В 2007 году во время этапа «Золотой лиги» в Риме финский метатель копья Теро Питкямяки поскользнулся во время броска, и его копье полетело не в сектор, а чуть в сторону. Снаряд вонзился в бок ничего не подозревавшему прыгуну в длину из Франции Салиму Сдири, который готовился к своей попытке. Копье прошло нескольких сантиметрах от легкого француза, так что пострадавший выжил. Питкямяки говорит, что до сих пор с ужасом вспоминает тот эпизод.

В 2005 году на чемпионате США в Лос-Анджелесе во время разминки толкателей ядра снаряд попал в голову 77-летнему судье Полу Сузуки. По пути в больницу у него произошла остановка дыхания. Врачи провели реанимационные мероприятия, но они не дали никаких результатов — судья скончался. В 2014 году от удара молота погиб еще один американский судья Дуглас Кобан, которому во время разминки ударил по голове молот. После этого рефери прожил еще один день, но спасти его не удалось.

В 2017 году в США погиб 19-летний студент Итон Розер, работавший волонтером на соревнованиях по метанию молота. Во время выполнения попыток он находится за пределами линий, которые обозначают теоретически возможную траекторию полета молота из клетки. Тем не менее, снаряд неожиданно сменил направление и угодил Розеру в голову. Полиция не выявила нарушений правила проведения соревнований и не смогла объяснить странное поведение спортивного снаряда в воздухе.