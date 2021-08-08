Украинские власти против дружбы народов. Прыгунью Магучих отчитали за обнимашки с Ласицкене

Российские легкоатлеты — потенциальные враги Украины.

Одной из самых важных и эмоционально значимых для российского болельщика побед в олимпийском Токио была золотая медаль Марии Ласицкене в прыжках в высоту. Главной конкуренткой Ласицкене считалась украинка Ярослава Магучих, которая стала третьей. Сразу после церемонии награждения Ласицкене с Магучих обнялись и сфотографировались вместе. На этих фото Ярослава держит в руках флаг Украины, Мария — флаг ОКР, так как государственные символы России на Олимпиаде запрещены по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Казалось бы, милый эпизод на фоне продолжающейся стадии напряженности в международных отношениях между странами. Но вот нашим соседям фотосессия девушек не пришлась по душе.

Негодование началось с соцсетей: там узнали, что спортсменки — военные

Сначала на Магучих наехали болельщики. В соцсетях Ярославы, а также на спортивных порталах Украины в комментариях под новостью о совместных празднованиях легкоатлеток творился настоящий ад.

Отдельно стоит выделить следующий комментарий: «Капитан Вооруженных сил РФ пойдет воевать против Украины, если прикажут».

Мария действительно тренируется в ЦСКА, а следовательно, и получает военные звания за свои спортивные достижения. Так, в 2019 году по приказу Сергея Шойгу трехкратной чемпионке мира было присвоено воинское звание капитана. Наверняка после олимпийского триумфа ее ждет внеочередное повышение. Спортсмены-военные — это частая практика как в России, так и за рубежом. И на Украине тоже, потому что Ярослава Магучих тоже действующий солдат ВСУ. Она младший лейтенант, а всего в составе сборной Украины 60 солдат. То есть по факту лейтенант ВСУ сделал совместное фото с капитаном Вооруженных сил России. С этой точки зрения ситуация смотрится уже под другим углом.

Магучих вызвали на разговор

Реакция официальных властей поступила незамедлительно. Уже сегодня вечером в своем «Фейсбуке» пообещала «вызвать на разговор» Магучих заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Ярослава Магучих сейчас находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня назначена встреча с ней. Я сообщу об итогах разговора», — написала замглавы военного ведомства. Она подтвердила статус спортсменки как военнослужащей, а также высказала свою позицию по поводу произошедшего на стадионе.

По мнению Маляр, спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что «на Украине сейчас продолжается российско-украинская война», а этот факт накладывает на спортсменов Незалежной определенные ограничения и дополнительную ответственность. Анна вторит пользователям соцсетей и снова пишет о риске информационной атаки в адрес Украины, использовании фотографий средствами российской пропаганды и видит нашу легкоатлетку как «информационно-психологическую пушку». Единственным адекватным заявлением представителя ВСУ стала просьба к болельщикам прекратить травлю Ярославы. Хотя бы до того, как она сама разъяснит свою позицию.

Юная девушка из Днепропетровска не обязана знать все политические тонкости

Минобороны России пока ответной реакции на претензии соседей не высказывал, зато заявление поступило от более профильного ведомства — МИД РФ. Официальный представитель нашей дипломатической службы Мария Захарова назвала настоящими врагами Украины тех, кто начал в стране травлю легкоатлетки Ярославы Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене.

«В украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать «объектом информационных спецопераций врага». Жаль, не добавили, что враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Действия украинской стороны действительно неприятно удивляют. Последние пять лет отношения между Россией и Украиной далеко не лучшие, и спорт как раз мог бы стать объединяющим фактором. Ведь что Ласицкене, что Магучих никак не зависят от действий политиков в своих странах, и даже статус военного не может быть для них обременительным. Хотя бы потому, что он формален, да и нет в уставе Вооруженных сил Украины запрета на фотографии с офицерами других государств.

Представитель ВСУ Маляр через соцсети называет Россию агрессором (как и многие другие политики на Украине), только вот официально войну друг другу страны не объявляли. Все остальное — оценочные суждения. Обычная 19-летняя девочка из Днепропетровска не обязана быть погружена во все политические тонкости и интриги. Она выросла в русском городе, а Ласицкене для нее — кумир и пример для подражания. Потому что именно Мария на протяжении последних семи лет двигала женские прыжки в высоту вперед, а также демонстрировала всему миру невероятный пример стойкости и спортивного мужества. Ее победа вопреки всему восхитила всех, кто хоть немного интересуется легкой атлетикой. Так что желание Ярославы искренне поздравить россиянку с долгожданным успехом вполне понятно. Непонятно только, почему личные взаимоотношения двух спортсменов интересуют высшее руководство вооруженных сил.

Лучший пример на Олимпиаде показал дзюдоист из Ирана Молаи

Даже если Маляр считает Россию агрессором, она же (хочется верить) обвиняет российское правительство в нагнетании напряженности на Донбассе, а не простых россиян, как Ласицкене? Или врагами украинского общества теперь объявляются абсолютно все россияне? Спорт всегда был способом остановить войны. Почему сейчас с его помощью их пытаются начинать? Своим примером Магучих и Ласицкене могли бы показать двум странам и всему миру, что обычным людям все равно на заявления чиновников. Они за нормальное общение. Лучший пример — это жест Саида Молаи, который отказался участвовать в нагнетании ненависти к Израилю Ираном, переехал в Монголию и посвятил свою олимпийскую медаль презираемой властями его родины стране.

Молаи в итоге пришлось отказаться от гражданства Ирана и от возможности вернуться домой при действующей власти. Если Магучих также столкнется с серьезными проблемами по возвращении на Украину, то ее еще больше можно уважать за поступок и смелость. Хочется верить, что адекватные люди по обе стороны границы спортсменку только поддержат. Интереснее всего (и важнее) в этой ситуации было бы услышать слова самой Ярославы, только пока что спортсменка в дороге и на связь со СМИ не выходила. Ясно только одно: на ровном месте вырос еще один скандал. К сожалению, восстановить добрососедские отношения с Украиной будет явно не проще, чем возобновить членство ВФЛА в ИААФ. Потому что решение любого конфликта — это всегда дорога с двусторонним движением.