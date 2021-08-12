Ласицкене не может получить визу США и попросила о помощи ОКР, Минспорта и МИД

Олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене через Instagram попросила о помощи Олимпийский комитет России, МИД, Марию Захарову и Министерство спорта. Российская прыгунья в высоту не может получить визу в США на этап «Бриллиантовой лиги».

С такой же проблемой столкнулась российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которая на прошедшей Олимпиаде в Токио завоевала серебро.

«А вам Анжелика не говорила о проблеме? 21 августа этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, а виз у нас нет, — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ». - И мы не знаем, как их сделать. Вот, может быть, кто-то поможет? Не хотелось бы пропускать эти этапы, все-таки столько сил потрачено, хочется показать красивые прыжки. Сезон завершать еще рано, он, можно сказать, только начинается, впереди много всего».

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта и МИД будут делать все возможное, чтобы российские спортсмены не имели проблем с получением американских виз.