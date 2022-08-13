Лысенко вернулся после четырехлетнего бана — и с ходу обыграл всех. У него нет потолка

2,31 м на первом же старте!

Кубок Свердловской области

1. Данил Лысенко — 2,31 м

2. Илья Иванюк — 2,28 м

3. Никита Курбанов — 2,24 м

Последний старт Данила Лысенко был в июле 2018-го. В Монако. Оттуда он вернулся королем. То есть не просто с победой, а с прыжком на космические 2,40 м. Потом были третий флажок, поддельная справка и четыре года бана. Вы наверняка слышали эту историю.

Камбэк на мировой уровень

Казалось, такой длительный дисквал — конец карьеры талантливого прыгуна. Один-два сезона еще ладно, но четыре года без стартов в технически сложном виде спорта — слишком много. После такого не возвращаются.

Но Лысенко, которому сейчас 25, решил попробовать. В успех этого эксперимента верилось с трудом. Да, он безумно талантлив. Возможно даже, Даня — самый одаренный высотник в истории. Но четыре года без турниров... Да что там — без нормальных тренировок. Каждый, кто регулярно занимался и в силу травм или любых других причин выпадал из процесса даже на месяц, понимает, как тяжело возвращать кондиции. Даже любительские результаты. А пауза в 48 месяцев и камбэк сразу же на мировой уровень — это примерно из области выхода России в финал футбольного чемпионата мира или прилета НЛО в Нижний Тагил.

Однако 13 августа в Ирбите это случилось. Лысенко снова вышел на старт. И обыграл всех!

Данил начал скромно — со смешных 2 метров. Уже после прыжка на 2,20 было видно — парень готов. Потом зимний чемпион мира-2018 помучился на 2,28, но на характере с третьей попытки дожал. А после этого дал совсем уже приличные 2,31.

Дальше — Москва

Никому больше эта высота не далась. Даже призеру чемпионата мира-2019 и одному из лидеров нынешнего мирового сезона Илье Иванюку. Но Лысенко даже этого было мало. Он заказал 2,35. И выполнил три совсем не бесперспективные попытки. Вау! Первый старт! И это еще погодные условия в Ирбите были очень сложными — ветер сдувал не только планку, но даже постеленную дорожку, а маты держались из последних сил.

Следующий турнир Лысенко — Мемориал Куца. Пройдет он 18 августа в Москве. И можно только представить, что покажет Даня там. После такого его возвращения есть полное ощущение, что у этого парня просто нет потолка. И вместо ожидаемых мучительных попыток на 2,15 мы уже в этом сезоне увидим что-то куда более впечатляющее.