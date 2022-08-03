Сидорова заочно громит соперниц и грустит. Трагедия нашей шестовички

На чемпионате страны Анжелика прыгнула выше, чем олимпийская чемпионка Кэти Нажот в Токио-2022.

Чемпионат России. Шест. Женщины. Чебоксары

1. Анжелика Сидорова — 4,91.

2. Полина Кнороз — 4,65.

3. Елизавета Бондаренко — 4,45.

Призер Олимпиады в прыжках с шестом Анжелика Сидорова вчера показала выдающийся результат на чемпионате страны в Чебоксарах. Прыжок на 4,91 с третьей попытки — это не только самые высокие сантиметры сезона в мире, но и рекорд российских чемпионатов. Предыдущее достижение (4,90) принадлежало Елене Исинбаевой и держалось с 2016 года. Если бы Сидорова преодолела планку на нынешней высоте год назад в Токио, она бы стала олимпийской чемпионкой. В любом случае Анжелика — несомненный лидер текущего сезона, о чем официальный сайт Международной федерации легкой атлетики невероятным образом умалчивает.

То ли радостно, то ли грустно

Год назад Сидорова прыгала даже на невероятные 5,01 — это ее личный рекорд. Но сейчас и 4,91 — это неимоверно высоко. Для сравнения: победительница недавнего чемпионата мира американка Кэти Нажот и ее главная конкурентка и соотечественница Сэнди Моррис взяли в Юджине только 4,85. Австралийка Нина Кеннеди только что выиграла Игры Британского Содружества, преодолев лишь 4,60. В общем, Анжелика вышла на действительно космические вершины и в этом году должна была собирать все золото мира. Тем обиднее, что из-за санкций она вынуждена выступать только на внутренней арене. И ее результат в Чебоксарах хоть и является официальным, но полностью игнорируется на ресурсах World Athletics. Вполне вероятно — по политическим причинам.

— Оба прыжка примерно одного и того же уровня, эмоции те же самые. Понятно, что 4,91 выше, но если цели нет, то без разницы, какой результат, — приводит ТАСС слова шестикратной чемпионки России после ее выступления в Чебоксарах. — Когда выплескиваешься эмоционально, смысла нет пробовать прыжки на пять метров. В нынешнем сезоне вряд ли буду это делать. На чемпионате страны ни на что не рассчитывала, потому что... все понятно. Конечно, довольна результатом, но прыжок даже не самый лучший получился, от этого то ли радостно, то ли грустно. Не знаю, что и сказать.

Напомню, что 31-летняя Анжелика является чемпионкой мира 2019 года, имеет нейтральный статус, но в этом году не допущена ни на Бриллиантовую лигу, ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы из-за политической позиции международных легкоатлетических властей. Раннее эта спортсменка достигла практически всех своих международных успехов в условиях санкций World Athletics, которые продолжаются уже семь лет и продлевались под разными предлогами десятки раз. «Я выступаю под нейтральным флагом большую часть взрослой карьеры, а есть ребята, которые вообще никогда в жизни под флагом России не стартовали. Вроде бы привыкли, но страшно ведь к такому привыкать», — говорила Сидорова год назад в интервью «СЭ».

Информационная блокада

Сидорова стала лидером наших прыжков с шестом в тот момент, когда карьера Елены Исинбаевой начала клониться к закату. По времени взлет Анжелики практически совпал с началом антидопинговых гонений в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики. В том числе из-за непримиримой позиции международной федерации Сидорова пропустила Олимпиаду-2016 в Рио. После этого спортсменка говорила, что «разочаровалась в олимпийском движении». Это при том, что у самой звездной шестовички никогда не было даже намека на проблемы с запрещенными веществами. В 2020-м Сидорова вместе с группой ведущих российских спортсменов пыталась напрямую решить проблемы с нейтральным статусом россиян с главой World Athletics Себастьяном Коэ. Но достигнутые договоренности потеряли смысл после рекомендаций МОК об отстранении российских спортсменов в феврале этого года.

— Вариант выступления под флагом другой страны я сейчас не то чтобы рассматриваю, но я не могу сказать нет, потому что ситуация сложная, — говорила Сидорова два года назад. — Перед Олимпийскими играми в Рио я даже не могла представить себе, что буду задумываться об этом. Тогда я была категорично против. Сейчас я думаю об этом, но в моем списке планов это стоит самым последним пунктом, потому что я надеюсь, что он не состоится.

Судя по всему, данный пункт не актуален и сейчас. Ведь шансов успеть в Париж-2024 в случае смены спортивного гражданства у Сидоровой нет, а репутационные потери при таком повороте могут стать огромными. Так что самой странной в нынешней ситуации выглядит не мрачное настроение Анжелики, а реакция на ее результаты международной федерации. World Athletics, несмотря на все санкции, не отказывался признавать результаты официальных соревнований в России. При этом Сидорова, имеющая в своем активе два лучших результата сезона в мире (на чемпионате Москвы она также прыгнула выше Кэти Нажот — на 4,86), почему-то занимает в рейтинге шестовичек только четвертое место. И новости о фантастическом прыжке Анжелики в Чебоксарах, по версии официального сайта WA, тоже как бы нет. Видимо, санкции против нас распространяются также и на информационное поле.

Открытый чемпионат Белоруссии, который состоится в Минске 16-18 августа, Сидорова, по ее словам, скорее всего, пропустит. А вот Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта, легкоатлетическая часть которой намечена на 5-28 августа в Челябинске, пока входит в планы Анжелики.