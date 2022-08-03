Самый талантливый высотник в истории отсидел четыре года бана. Теперь он возвращается

Скандально известный Данил Лысенко попробует сделать невероятное.

Его невероятная способность прыгать в высоту была очевидна всегда. Данил Лысенко с малых лет бил детские и юношеские рекорды. Причем результаты росли с удивительной скоростью. В 16 лет он выиграл юношеский европейский фестиваль в Голландии с прыжком на 2,08, в 17 — Юношеские олимпийские игры, взяв уже 2,20. В том же 2014 году довел личник до 2,25. Еще два года — уже 2,30.

Он добавлял примерно как шестовик Мондо Дюплантис. Постоянно и ощутимо.

В 2017-м Дане дали нейтральный статус — и он стал прорывом года в мировой легкой атлетике. Сначала серебро на чемпионате мира в Лондоне, потом прыжок на 2,38 м в Германии. Зимой Лысенко выиграл зимний «мир», в упорной борьбе обставив самого Мутаза Баршима, живую легенду. В начале следующего лета засадил совсем уже гиперзвуковые 2,40 м. И ему на тот момент был всего 21 год!

Парню настолько легко все давалось, что казалось, вопрос с победами на чемпионатах мира и Олимпийских играх исключительно в количестве — сколько он их успеет выиграть? Да и нюанс с мировым рекордом — 2,45 м, — который установили за четыре года до рождения Данила, должен был решаться.

Данил Лысенко. Фото Global Look Press

История, которая разбила карьеру

Первым большим летним титулом Лысенко должна была стать «Европа». На ЧЕ-2018 он собирался в качестве безусловного фаворита. Все ждали нового прыжка за 2,40 м.

Однако до Берлина спортсмен не доехал. Накануне прогремела новость, показавшаяся ужасом: у спортсмена три «флажка». То есть за год он трижды пропустил допинг-тесты. Сейчас ситуация вовсе не выглядит трагичной — пропустил бы год-два и вернулся. Тогда же все заинтересованные забили в колокола. Лысенко рисковал остаться без Олимпиады в Токио. А это же верная медаль! Причем, как на тот момент казалось, почти наверняка золотая.

Операция по спасению талантливого спортсмена превратилась в полнейший позор. В качестве оправдания одного из «флажков» в международную федерации были отправлены справки — якобы день, когда к Лысенко приходил допинг-контроль, он провел в больнице, поскольку угодил в ДТП. По хитрому расчету наших гениальных руководителей это позволило бы отменить «флажок», снять дисквал с Дани — и спасти для России потенциальное олимпийское золото.

В реальности же ВФЛА была поймана на попытке обмана с поличным. О чем говорить, если даже больницы, в которой якобы спортсмену давали справки, не существует. Клубок унижений развязался быстро. В итоге гайки вокруг федерации закрутили еще сильнее. Так, что до сих пор не разжать.

Многомиллионный штраф и ограничение в 10 атлетов на Олимпиаде в Токио-2020 — это шлейф именно «дела Лысенко», а не упавшие с неба неприятности. Сам Данил идти в отказ, как некоторые чиновники ВФЛА, не стал. Во всем признался. В итоге вместо потенциальной восьмилетней дисквалификации ему дали четыре года бана. Казалось, и этого сполна хватит для конца карьеры.

Данил Лысенко. Фото Global Look Press

Что из этого получится?

3 августа 2022 года срок дисквалификации Данила Лысенко истек. Про него уже многие забыли. А если и вспоминают, то не в призме красивых прыжков, а в свете той скандальной истории. Он жил обычной жизнью. Временами подрабатывал. Женился. И иногда тренировался. В последнее время — активнее. Он хочет вернуться. Не просто хочет — уже в августе у чемпиона мира-2018 в закрытых помещениях первые старты. Перезапуск карьеры — 13 августа на Урале, второй старт — 17 августа в Москве.

Интрига — колоссальная. Возможно ли, пусть даже суперталантливому парню, уйти на пике — и вернуться спустя четыре года? Логически кажется, что нет. Высота — технически очень сложный вид. Ощущения уходят моментально. Как, например, в фигурке. Одно дело, если бы Данил все это время тренировался. Но нет же.

В высоте подобных прецедентов не было. С другой стороны, и Баршима четыре последних года никто особо не обыгрывал. Да 2,40 прыгали единицы. А уж в 21 год... Может быть, талант Лысенко пройдет испытание временем. Какие-то ответы на вопросы должны дать уже первые старты. Если Даня будет мучиться на высотах 2,00-2,10 — это о многом скажет.

Если же с ходу залетит в район 2,25-2,30 м — он вернулся.