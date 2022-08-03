Самый талантливый высотник в истории отсидел четыре года бана. Теперь он возвращается
Его невероятная способность прыгать в высоту была очевидна всегда. Данил Лысенко с малых лет бил детские и юношеские рекорды. Причем результаты росли с удивительной скоростью. В 16 лет он выиграл юношеский европейский фестиваль в Голландии с прыжком на 2,08, в 17 — Юношеские олимпийские игры, взяв уже 2,20. В том же 2014 году довел личник до 2,25. Еще два года — уже 2,30.
Он добавлял примерно как шестовик Мондо Дюплантис. Постоянно и ощутимо.
В 2017-м Дане дали нейтральный статус — и он стал прорывом года в мировой легкой атлетике. Сначала серебро на чемпионате мира в Лондоне, потом прыжок на 2,38 м в Германии. Зимой Лысенко выиграл зимний «мир», в упорной борьбе обставив самого Мутаза Баршима, живую легенду. В начале следующего лета засадил совсем уже гиперзвуковые 2,40 м. И ему на тот момент был всего 21 год!
Парню настолько легко все давалось, что казалось, вопрос с победами на чемпионатах мира и Олимпийских играх исключительно в количестве — сколько он их успеет выиграть? Да и нюанс с мировым рекордом — 2,45 м, — который установили за четыре года до рождения Данила, должен был решаться.
История, которая разбила карьеру
Первым большим летним титулом Лысенко должна была стать «Европа». На ЧЕ-2018 он собирался в качестве безусловного фаворита. Все ждали нового прыжка за 2,40 м.
Однако до Берлина спортсмен не доехал. Накануне прогремела новость, показавшаяся ужасом: у спортсмена три «флажка». То есть за год он трижды пропустил допинг-тесты. Сейчас ситуация вовсе не выглядит трагичной — пропустил бы год-два и вернулся. Тогда же все заинтересованные забили в колокола. Лысенко рисковал остаться без Олимпиады в Токио. А это же верная медаль! Причем, как на тот момент казалось, почти наверняка золотая.
Операция по спасению талантливого спортсмена превратилась в полнейший позор. В качестве оправдания одного из «флажков» в международную федерации были отправлены справки — якобы день, когда к Лысенко приходил допинг-контроль, он провел в больнице, поскольку угодил в ДТП. По хитрому расчету наших гениальных руководителей это позволило бы отменить «флажок», снять дисквал с Дани — и спасти для России потенциальное олимпийское золото.
В реальности же ВФЛА была поймана на попытке обмана с поличным. О чем говорить, если даже больницы, в которой якобы спортсмену давали справки, не существует. Клубок унижений развязался быстро. В итоге гайки вокруг федерации закрутили еще сильнее. Так, что до сих пор не разжать.
Многомиллионный штраф и ограничение в 10 атлетов на Олимпиаде в Токио-2020 — это шлейф именно «дела Лысенко», а не упавшие с неба неприятности. Сам Данил идти в отказ, как некоторые чиновники ВФЛА, не стал. Во всем признался. В итоге вместо потенциальной восьмилетней дисквалификации ему дали четыре года бана. Казалось, и этого сполна хватит для конца карьеры.
Что из этого получится?
3 августа 2022 года срок дисквалификации Данила Лысенко истек. Про него уже многие забыли. А если и вспоминают, то не в призме красивых прыжков, а в свете той скандальной истории. Он жил обычной жизнью. Временами подрабатывал. Женился. И иногда тренировался. В последнее время — активнее. Он хочет вернуться. Не просто хочет — уже в августе у чемпиона мира-2018 в закрытых помещениях первые старты. Перезапуск карьеры — 13 августа на Урале, второй старт — 17 августа в Москве.
Интрига — колоссальная. Возможно ли, пусть даже суперталантливому парню, уйти на пике — и вернуться спустя четыре года? Логически кажется, что нет. Высота — технически очень сложный вид. Ощущения уходят моментально. Как, например, в фигурке. Одно дело, если бы Данил все это время тренировался. Но нет же.
В высоте подобных прецедентов не было. С другой стороны, и Баршима четыре последних года никто особо не обыгрывал. Да 2,40 прыгали единицы. А уж в 21 год... Может быть, талант Лысенко пройдет испытание временем. Какие-то ответы на вопросы должны дать уже первые старты. Если Даня будет мучиться на высотах 2,00-2,10 — это о многом скажет.
Если же с ходу залетит в район 2,25-2,30 м — он вернулся.