Угандиец заблудился на марафоне в Англии. Но все равно выиграл его!

Удивительные приключения Виктора Киплангата на Играх Британского Содружества.

По-хорошему, 22-летний Виктор Киплангат должен был ехать в составе своей сборной на недавний чемпионат мира в Юджине. Показанные им в конце апреля 2:05.09 — топовый результат в марафоне. Но Уганда живет по своим законам. А угандийская легкая атлетика — тем более. Как там выбирают людей, которые бегут на главных стартах, без куклы вуду не объяснить. В итоге тройка, на которую пал выбор на этот раз, в Юджине не блеснула. Все дружно заняли места в четвертом десятке. Для беговой африканской державы — крах.

Виктор Киплангат. Фото AFP

Куда его отправили?

Молодому марафонцу Киплангату можно было бы убиваться от несправедливости, но внутренние интриги сыграли ему на руку. В США получился убийственно сложный и рекордно быстрый для чемпионатов мира забег. Скорее всего, Виктор остался бы вне тройки, и никто о нем глобально бы не услышал. Но, пропустив этот турнир, спортсмен открыл другой — Игры Британского Содружества. Для большинства россиян это название ни о чем не говорит. Оно и понятно — наши спортсмены никогда не участвовали в этих соревнованиях. Тем не менее это комплексное мероприятие по масштабам уступает только Олимпийским играм.

Первые Игры Содружества прошли еще в 1911 году. И тогда они назывались Межимперским чемпионатом. Уже из названия понятна концепция: на стартах участвуют все бывшие доминионы, колонии и протектораты Великобритании. Таковых по всему миру набралось немало. На Играх-2022, например, 72 страны-участницы. Они рубятся в 20 видах спорта. И это не просто фестиваль, а важнейшее для многих событие. Так, например, часть пловцов из Австралии и ЮАР пропустили недавний чемпионат мира в Будапеште, чтобы лучше подвестись к турниру в Бирмингеме. Логика такая, что ЧМ будет и в следующем году, а Игры Содружества теперь — только через четыре.

Виктор Киплангат. Фото Reuters

Крюк, который мог стоить победы

В общем, Киплангат залетел далеко не на худшую вечеринку в своей спортивной карьере. Такого внимания со стороны ТВ и прессы он прежде ни на одном турнире не видел. А недавний марафон на ЧМ дал ему все карты в руки. Если остальные легкоатлеты спокойно могли выступить сначала в Юджине, а потом приехать в Бирмингем, то с дистанцией в 42,195 м такие номера не прокатывают. Пробежал раз — нужны месяцы восстановления. И пока звезды пытаются привести себя в порядок к осенним «мейджорам», Виктор получил шанс на Играх.

После 30 км он гроссмейстерски начал натягивать группу и уходить в отрыв. В итоге к 35 км с судьбой золота все было понятно. А еще через 5 км отрыв от второго места составлял громадные полторы минуты.

Однако потом началось самое интересное. На одном из последних перекрестков бегущий в одиночестве Киплангат повернул не туда. Удивительно, но на том участке не было ни волонтеров, ни понятной разметки трассы, а перед лидером не ехал ведущий-велосипедист/мотоциклист, как это принято. Заплутал угандиец, но косяк за это — исключительно на организаторах. На его месте мог оказаться абсолютно любой. И это еще повезло, что Виктор, пробежав метров 100-150, услышал, что работает по ложному маршруту. Его преимущество было настолько огромным, что даже с этим крюком он оставил конкурентов из Танзании и Кении позади. Хотя, не продолжай он увеличивать отрыв, когда все уже было понятно, развязка получилась бы драматичной.

Сразу после финиша спортсмен злился. Но потом успокоился. Сказал, что в Уганде теперь будут гордиться им еще сильнее. Да и будет что вспомнить.