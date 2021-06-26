В субботу вечером еще 61 российский легкоатлет получил нейтральный статус. Среди них — Сергей Шубенков и Илья Шкуренев. А вот Тимура Моргунова — нет.

У меня до сих пор трясутся руки. Когда такое видишь в кино — хочется плакать. Когда в жизни — тебя разрывает изнутри. В субботу вечером, за день до дедлайна, из World Athletics, наконец, прилетели новости. Еще 61 российский легкоатлет получил нейтральный статус и, как следствие, возможность попасть в олимпийскую команду. Среди них — Сергей Шубенков, Илья Шкуренев, Полина Миллер. Почти все. Но пока большинство праздновало, для кого-то новость стала шоком.

В момент публикации новости на чемпионате России в Чебоксарах соревновались шестовики. Точнее, сам с собой рубился Тимур Моргунов. Вице-чемпион Европы-2018. Который, наконец-то, более или менее разобрался с травмами. У него в этом сезоне уже был прыжок на 5,90 м. Теперь Моргунов штурмовал 5,93 м. Это второй результат сезона в мире. Выше прыгал только рекордсмен мира Арманд Дюплантис.

Тебя в списках нет

Тимур улыбался, заводил трибуны. Он ничего не знал. А все уже все знали. Люди на трибунах сидели со слезами на глазах. Девушка Тимура, шестовичка Полина Кнороз, рыдала навзрыд. И специально отворачивалась от сектора, чтобы Тимур не увидел этого и ничего не заподозрил. Это было зрелище на разрыв. К третьей попытке о трагедии Моргунова знал каждый человек на стадионе. Кроме него самого.

Он выполнил хороший прыжок. Усмехнулся, что не хватило самой малости. Потом примерялся к высоте у «корыта». Никто не решался подойти к нему. А он беззаботно пожимал плечами. Типа: а где все-то? К Моргунову все-таки подошли. Полина и менеджер Ольга Назарова. «Тимур, нейтральные статусы пришли. Тебя в списках нет»...

Повисла гробовая тишина. Спортсмен обратился к Полине.

— А ты получила? Да?! О, круто! Для меня это самое главное. Дай обниму.

Полина снова плакала, не сдерживаясь. «Да лучше бы тебе дали, а мне — нет. Должно было быть так». Текли слезы из глаз Назаровой. Из моих. Никто из тех, кто стоял рядом, не мог, да и не думал сдерживаться.

Как минимум заслуживает объяснения

Все находились в шоке. И успокаивал близких главный пострадавший — Тимур. Можете представить, сколько мужества в этом улыбчивом парне? У него только что отобрали мечту. Причем жутким образом. Если бы статус не дали никому — это одна история. А когда почти всем, кроме тебя, — абсолютно другая. Пережить такое не пожелаешь никому. А он держится, да еще как.

Спустя полчаса мы снова встретились с Тимуром. Он по-прежнему подбадривал всех, но его глаза надо было видеть. Кажется, он с каждой секундой все больше и больше осознавал случившееся. Это как болевой шок. На адреналине можешь многое не заметить, а потом успокаиваешься — и хочется выть. Впереди у Моргунова очень тяжелая ночь. И чем ближе будет Олимпиада, тем сильнее может накатывать.