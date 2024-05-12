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Сегодня, 12:35

Реунков и Дмитриева победили в марафоне на чемпионате России

Руслан Минаев
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Легкоатлеты Алексей Реунков и Луиза Дмитриева стали победителями марафона на чемпионате России. Турнир проходил в Казани.

Реунков пробежал дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 14 минут 19 секунд. Серебряную медаль завоевал Дмитрий Неделин (+1 секунда), бронзовую — Руслан Хорошилов (+2.14,52).

У женщин Дмитриева завершила забег за 2 часа 31 минуту 15 секунд. Второе место заняла Алена Татаринова (+2.32,06), третьей стала Алина Прокопьева (+2.32,38).

легкая атлетика
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