Реунков и Дмитриева победили в марафоне на чемпионате России
Легкоатлеты Алексей Реунков и Луиза Дмитриева стали победителями марафона на чемпионате России. Турнир проходил в Казани.
Реунков пробежал дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 14 минут 19 секунд. Серебряную медаль завоевал Дмитрий Неделин (+1 секунда), бронзовую — Руслан Хорошилов (+2.14,52).
У женщин Дмитриева завершила забег за 2 часа 31 минуту 15 секунд. Второе место заняла Алена Татаринова (+2.32,06), третьей стала Алина Прокопьева (+2.32,38).
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