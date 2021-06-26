World Athletics допустила до участия в международных турнирах еще 61 российского легкоатлета

61 российский спортсмен получил допуск в нейтральном статусе до международных стартов, сообщает сайт World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций).

Среди допущенных — выступающий в беге с барьерами на 110 м Сергей Шубенков и десятиборец Илья Шкуренев. Прыгун с шестом Тимур Моргунов нейтральный статус не получил. С полным списком легкоатлетов можно ознакомиться на сайте WA.

Таким образом, всего допуск до стартов от World Athletics в 2021 году получили 123 российских атлета, а пяти было отказано. Список допущенных обновлен на сайте WA.

При этом участвовать в отдельных соревнованиях, включая и Олимпиаду-2020 в Токио, могут не более 10 россиян. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может выбрать, какие именно спортсмены будут стартовать на Играх.

Отстранение ВФЛА из-за допингового скандала остается в силе с ноября 2017 года.