Конева права. Легкую атлетику закапывают заживо

Вице-чемпионка мира дала разгромное интервью, в котором подняла ряд важных вопросов.

Практически для всех российская легкая атлетика сейчас — это 10-12 человек. Яркая и бодрая витрина вида спорта. Вот только если заглянуть за красочную ширму, можно увидеть прогрессирующую разруху. И лицо «среднего класса» нашей легкой атлетики сейчас — 32-летняя Екатерина Конева. Она не выступает на международных стартах шесть лет, хотя все это время имеет результаты топ-уровня. И она обречена. По крайней мере до тех пор, пока не разбанят ВФЛА.

Таких узников — полно. И все они тренируются, зная, что света в конце тоннеля не видно. Но самое обидное для них — отношение. Если те самые 10-12 звезд хотя бы более или менее на виду (ими постоянно прикрываются, когда говорят о состоянии легкой атлетики в стране), то до остальных нет никакого дела. Даже родной федерации.

Если в 2016 году для легкоатлетов устроили альтернативные Игры — хотя бы какой-то знак внимания, — то теперь, спустя пять лет, нет вообще ничего. 10 человек поедут в Токио. За них мы будем топить изо всех сил. Но Конева справедливо вопрошала после победы на чемпионате России в Чебоксарах: а что делать остальным? У людей просто больше нет стартов. Все, конец сезона. В июне! Даже бедный «Мемориал братьев Знаменских» провести не получается из-за пандемии. По сути, на всех махнули рукой.

ВФЛА дисквалифицирована уже шесть лет. За это время можно было полностью перелопатить календарь внутренних стартов, сделать его более насыщенным, попробовать новые форматы, придумать хоть что-то для поддержания интереса к виду спорта. Но в этом направлении сделано слишком мало. Есть попытки отдельных людей провести в своих городах что-то интересное, но это единичные и, за исключением разве что «Битвы полов», бессистемные истории.

У легкоатлетов, которые не получили нейтральный статус, всего по два-четыре соревнования в сезон. Можете себе такое представить? Распрыгаться/разбегаться за это время невозможно. В биатлоне за один этап Кубка мира больше стартов.

Да и эти, оставшиеся старты проводятся не как праздник, а как какая-то обязаловка. В Америке сейчас параллельно идет отбор на Олимпиаду. Разница между турнирами — как между «копейкой» и Tesla Илона Маска. В Штатах отборы — потрясающее шоу. Для них июнь — вообще один большой спортивный праздник. Сначала гимнастика, потом прыжки в воду, дальше плавание и вот теперь — легкая атлетика. Каждый вечер — красочные трансляции, аналитика, жизненные истории участников. На стадионах полно зрителей. Да и призовые солидные. В легкой атлетике победителю отбора полагается 10 тысяч долларов, и даже за восьмое место — никогда не лишняя тысяча. Постоянные обзоры, интервью, на стадионе обкатываются технологические новинки.

У нас, в Чебоксарах, то беда с колодками, из-за которой в спринте водопадом летели ложные фальстарты, то косяк с матами для шестовичек, из-за которого результаты получились сильно ниже ожидаемых, а Анжелика Сидорова вообще не смогла сдержать слез от обиды. Ну, а апофеоз — пятничное награждение высотников. Результаты у ребят топовые. Но вот поздравить их решили не на следующий день, а в 21.30. К тому моменту на стадионе не осталось ни зрителей (ладно-ладно, их в принципе не было), ни руководства федерации, ни тренеров сборной. Вот реально абсолютно пустой стадион. Просто посмотрите на это максимально бессмысленное и унылое зрелище.

Для кого это было нужно? Почему нельзя было перенести церемонию на следующий день? Да потому что она была не для спортсменов, а просто для протокола. Вот так и легкая атлетика сейчас в России. Существует вопреки всякой логике. Просто для протокола.