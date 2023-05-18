Прыгунья с шестом показала фанатам свой третий сосок. Тренер гордится спортсменкой

Сексуальная легкоатлетка научила других людей принимать уникальность своего тела.

Прыгунья с шестом Джесс Гарднер неожиданным образом удивила пользователей TikTok. Девушка рассказала, что у нее есть третий сосок. По словам 21-летней американки, ей было совершенно не стыдно в этом признаться.

«Это правда, у меня есть третий сосок, не буду врать, — сказала Гарднер на видео. — Раньше мне было стыдно, но я просто собираюсь принять это. В детстве сестра называла меня тройным соском».

Видео с Гарднер завирусилось в Сети — ролик посмотрели более миллиона раз. Подписчики оставили сотни комментариев, в которых поддержали атлетку. Часть из них поделилась историями о наличии третьего соска, а другие похвалили Джесс за смелость:

ewright0302: «Ты не одна!»

AllericaAesthetics: «Вот поэтому мы тебя любим».

maiz: «У меня тоже, королева».

aylin;): «У моего отца тоже есть».

Beowulf: «Просто прими это, ты правильно мыслишь. Всё в порядке. Ты выглядишь идеально».

sandrelys: «Моя близняшка!»

По данным исследований, третий сосок имеют от одного до пяти процентов населения мира. Ученые утверждают, что они чаще появляются на левой части тела человека, чем на правой. Национальный институт здравоохранения США подсчитал, что «дополнительные соски» в Штатах встречаются менее чем у 200 тысяч человек.

Возможно, признание Гарднер поможет многим почувствовать себя более уверенно. Это далеко не первое публичное признание на данную тему. Ранее похожим образом высказывались голливудские звезды. У актеров Зака Эфрона, Марка Уолберга и Тильды Суинтон также наблюдается данная аномалия. У популярного ныне певца Гарри Стайлса — четыре соска на теле.

Гарри Стайлс. Фото Global Look Press

Бен Хэммонс, тренер Гарднер, заявил, что гордится поступком своей подопечной. По словам специалиста, уверенность прыгуньи вдохновляет других.

«Джесс — великая спортсменка и прекрасный человек, — приводит слова Хэммонса Marca. — Она вдохновляет многих людей, и я горжусь тем, что она уверенна в себе».

Джесс Гарднер — легкоатлетка из Университета Небраски. Американка совмещает занятия спортом с учебой на медицинском курсе по направлению реклама и связи с общественностью. Ее лучший результат в прыжках с шестом — 4,17 метра.

За яркую внешность и любовь к соцсетям спортсменку сравнивают с гимнасткой Оливией Данн из штата Луизиана, которая без титулов зарабатывает несколько миллионов долларов в год. Другим ярким примером являются близняшки-баскетболистки сестры Хейли и Ханна Кавиндер.

История Гарднер с третьим соском напоминает, что нужно принимать уникальность своего тела вне зависимости от мнений других.

Фото Соцсети

Фото Соцсети