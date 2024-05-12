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Кенийцы заявились на марафон в Казани, но не выдержали холодной погоды. Зато челябинскому стайеру все нипочем

Реунков и Дмитриева стали победителями Казанского марафона
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Победители Казанского марафона
Победители Казанского марафона.
Фото Соцсети Казанского марафона
Среди приглашенных звезд была дисквалифицированная за допинг.

Казанский марафон. Чемпионат России
42,2 км. Мужчины
1. Алексей Реунков — 2:14.19
2. Дмитрий Неделин — 2:14.20
3. Руслан Хорошилов — 2:14.52

42,2 км. Женщины
1. Луиза Дмитриева — 2:31.15
2. Алена Татаринова — 2:32.06
3. Алина Прокопьева — 2:32.38

Казанский марафон в этом году проходил в особенном режиме. С одной стороны, забег получил статус чемпионата России. С другой, впервые с 2015 года в Татарстан приехали иностранные спортсмены. Участие зарубежных атлетов стало возможным после того, как в 2023 году World Athletics частично сняла санкции против Всероссийской федерации легкой атлетики. Главными звездами и фаворитами забега были кенийцы Филемон Бетт и Винсент Ятор. Однако многократные триумфаторы престижных мировых марафонов в Казани даже не дошли до финиша, а выиграл 40-летний челябинец Алексей Реунков. Как так вышло?

В Казань приехал звездный стайер, отбывший допинговую дисквалификацию

Казанский марафон хоть и проводится после своей реинкарнации в 2015 году меньше десяти лет, но уже успел стать одним из важнейших событий стайерского сезона в стране. Причем как среди любителей, так и среди профессионалов — недаром Всероссийская федерация легкой атлетики даже определила забег как чемпионат страны. Единственное, чего не хватало, — международного участия. Приглашать иностранцев стало проблематично после того, как ВФЛА потеряла членство в World Athletics. Подписавшись под согласием соблюдать 35 пунктов «особых требований», в 2023-м российское представительство в мировой легкой атлетике возобновилось, пусть и частично — ограничения, введенные весной 2022 года, не позволяют принимать участие в мероприятиях под эгидой самой WA. Однако приглашать к себе иностранцев в отдельных случаях теперь допустимо — чем и воспользовались организаторы Казанского марафона. Единственное, в случае победы чемпионами России они бы не стали.

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Но главное было — привлечь к забегу весомых звезд. И у команды Вадима Янгирова получилось — для участия в забеге на 42,2 км записались топ-марафонцы Филемон Бетт и Винсент Ятор. Бетт 29 октября 2023 года занял 13-е место на марафоне в Найроби, пробежав дистанцию за 2 часа 17 минут 26 секунд. Ятор — победитель Парижского полумарафона в 2015 году и серебряный призер чемпионата Африки в 2010 году. Правда, был в его карьере и неприятный момент — 34-летний Ятор совсем недавно отбыл четырехлетнюю дисквалификацию за допинг. Запрещенные вещества нашли в его пробе от 2019 года, после чего он получил четыре года отстранения и вернулся в спорт только в декабре 2023 года. Именитые марафоны приглашать его к себе после такого не спешат, поэтому от возможности выступить в Казани Винсент отказываться не стал.

Участники Казанского марафона
Фото Соцсети Казанского марафона

Африканцам могла помешать непривычно холодная для мая погода

Реальных конкурентов для себя Бетт и Ятор в Татарстане не видели — российские участники редко выбегают из 2 часов и 10 минут, а эти ребята могут даже бежать быстрее. Только вот в реальности показать свой потенциал звездные кенийцы не смогли. Более того, и Филемон, и Винсент неожиданно снялись по ходу дистанции. «Один из них выбыл на 30-м километре, другой — на 35-м. Первую половину они бежали очень хорошо, и мы уже думали, что не сможем их догнать. Видимо, они слишком быстро начали. Могла сыграть свою роль и погода», — рассказал победитель забега Алексей Реунков. 40-летний легкоатлет из Челябинска финишировал за 2:14.19. Всего на секунду от него отстал Дмитрий Неделин, а Руслан Хорошилов завершил забег через полминуты после Реункова и Неделина.

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Возможной причиной того, что кенийцы вынуждены были сняться, можно назвать погоду. В воскресенье столбик термометра в центре Казани едва поднимался до 7 градусов. Учитывая ветер и тот факт, что трасса проходила вдоль обширной продуваемой акватории устья Казанки, условия и правда были не самыми приятными, а для спортсменов из Центральной Африки — и вовсе практически экстремальными. Всего на забег вышли 10 тысяч человек: 7 тысяч — на 21,1 км и 3 тысячи — на 42,2 км. Накануне Казанский марафон собрал 18 тысяч бегунов. Кроме того, в пятницу детские старты собрали 2 тысячи участников. Таким образом, общая аудитория составила 30 тысяч человек — это лучший показатель для Казанского марафона с 1974 года. Так что, несмотря на холодный май, забег удался.

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