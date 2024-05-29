Бегуна-вундеркинда дисквалифицировали на четыре года из-за конфет. Теперь его ждут на допинговых Играх

У Иссама Асинги также отобрали юниорский рекорд мира на стометровке.

Еще совсем недавно юному бегуну-спринтеру Иссаму Асинге прочили славу Усэйна Болта. В прошлом году гражданин Суринама, который родился и тренируется в США, побил рекорд мира на стометровке среди юниоров и считался одним из претендентов на олимпийские медали. Но теперь мечту явно придется отложить — Асингу поймали на допинге и дисквалифицировали на четыре года с 9 августа 2023-го. Впрочем, 19-летнего паренька уже ждут с распростертыми объятиями на Enhanced Games — так называемых расширенных или по-простому, допинговых Играх, где можно будет использовать запрещенные препараты.

Драма нового Болта

Скандал с Асингой разразился прошлым летом перед чемпионатом мира по легкой атлетике в Будапеште. Тогда Иссам купался в лучах славы — он только что выиграл чемпионат Южной Америки на стометровке с феноменальным для своего возраста (тогда ему было 18 лет) результатом — 9,89, заодно установив мировой рекорд в категории U20, превзойдя достижение Летсиле Тебаго из Ботсваны. Ранее вундеркинд, пусть и с попутным ветром, и вовсе бежал эту дистанцию за 9,83. В общем, вполне мог претендовать на медали ЧМ-2023, а также Олимпийских игр в Париже. Парню прочили очень большое будущее. Но...

Иссам Асинга. Фото из соцсетей Иссама Асинги

Выяснилось, что внесоревновательный тест от 18 июля 2023 года показал положительный результат на синтетическое вещество GW1516 (или кардарин), которое было запрещено в связи с его высокой токсичностью. Как показали испытания на мышах, этот генный допинг вызывал не только резкое улучшение работоспособности, но и рак. С точки зрения выносливости эффект от GW1516 похож на эффект от печально знаменитого кровяного допинга ЭПО. Спортсмена, который уверял в своей невиновности, временно отстранили от соревнований, независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) начала расследование, завершившееся только сейчас. С неутешительным для Асинги итогом.

Примечательно, что Асинга, несмотря на суринамское гражданство, родился в США, а конкретно в Атланте. В детстве он какое-то время жил в Замбии, откуда родом его мама, а суринамское гражданство у него по отцу — относительно известному бегуну Томми Асинге, который участвовал в трех Олимпиадах и до сих пор владеет национальными рекордами в беге на 400, 800 и 1500 метров. При этом Асинга тренировался во Флориде, где считался звездой местной Академии, а на студенческих соревнованиях представлял Техасский университет.

Иссам Асинга. Фото из соцсетей Иссама Асинги

Наказали и олимпийского чемпиона из Бразилии

Сам Иссам утверждал, что запрещенный канцерогенный препарат попал в его организм из-за зараженного продукта, а именно жевательных конфет Gatorade, которые он получил на церемонии в США 10 июля после получения награды Gatorade National Boys Athletic and Field Player-of-the-Year. При этом Асинга уверяет, что отдал конфеты на проверку в аккредитованную ВАДА лабораторию, где обнаружили загрязнение метаболитами GW1516. По его словам, выяснилось, что подаренные ему сладости не были сертифицированы для спорта, а проверить конфеты из запечатанного контейнера той же партии невозможно — корпорация PepsiCo отказалась его предоставлять, а сами конфеты уже сняты с производства.

Но дисциплинарный комитет AIU счел, что спортсмен «не смог установить на основе баланса вероятностей, что эти жевательные конфеты были источником метаболитов GW1516, обнаруженных в его пробе от 18 июля 2023 года». Его результаты с того момента, включая золотой дубль на чемпионате Южной Америки на 100 и 200 м, были аннулированы. А мировой рекорд U20 на стометровке вернулся к Тебого.

Само собой, Асинга с жестким вердиктом не согласился, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Его представитель сказал, что они «просто хотят спасти карьеру Иссама». Но есть сомнения, что CAS удовлетворит апелляцию. «Требование к спортсменам доказать, каким образом вещество попало в их организм, должно быть выполнено. Оно должно основываться не на домыслах, а на конкретных, убедительных и объективных доказательствах. Это строгое требование необходимо для защиты чистых спортсменов», — заявил президент AIU Дэвид Хоуман. В любом случае, скорее всего, в официальных соревнованиях Асинга теперь не сможет выступать до лета 2027-го. Зато его в социальных сетях уже пригласили на свои состязания организаторы Enhanced Games. Впрочем, есть большие сомнения, что вундеркинд примет это приглашение.

Кстати, почти одновременно с Асингой дисквалификации получили еще двое известных легкоатлетов. Так, на 16 месяцев за положительный тест на остарин был дисквалифицирован бразилец Тиагу Браз — олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и бронзовый призер Игр-2020 в Токио.

Допинг-проба была взята 2 июля 2023-го после этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, спортсмена сперва отстранили, а теперь и дисквалифицировали с 28 июля 2023-го до 27 ноября 2024-го.

Еще жестче поступили с бегуньей Жозефин Чепкоеч из Кении, специализирующейся на марафонах. Ей дали семилетнюю дисквалификацию после положительной пробы на тестостерон, взятой в Севилье в феврале. Столь суровое наказание обусловлено тем, что Чепкоеч около десяти лет назад уже дисквалифицировали на два года за допинг.