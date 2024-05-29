Бегуна-вундеркинда дисквалифицировали на четыре года из-за конфет. Теперь его ждут на допинговых Играх
Еще совсем недавно юному бегуну-спринтеру Иссаму Асинге прочили славу Усэйна Болта. В прошлом году гражданин Суринама, который родился и тренируется в США, побил рекорд мира на стометровке среди юниоров и считался одним из претендентов на олимпийские медали. Но теперь мечту явно придется отложить — Асингу поймали на допинге и дисквалифицировали на четыре года с 9 августа 2023-го. Впрочем, 19-летнего паренька уже ждут с распростертыми объятиями на Enhanced Games — так называемых расширенных или по-простому, допинговых Играх, где можно будет использовать запрещенные препараты.
Драма нового Болта
Скандал с Асингой разразился прошлым летом перед чемпионатом мира по легкой атлетике в Будапеште. Тогда Иссам купался в лучах славы — он только что выиграл чемпионат Южной Америки на стометровке с феноменальным для своего возраста (тогда ему было 18 лет) результатом — 9,89, заодно установив мировой рекорд в категории U20, превзойдя достижение Летсиле Тебаго из Ботсваны. Ранее вундеркинд, пусть и с попутным ветром, и вовсе бежал эту дистанцию за 9,83. В общем, вполне мог претендовать на медали ЧМ-2023, а также Олимпийских игр в Париже. Парню прочили очень большое будущее. Но...
Выяснилось, что внесоревновательный тест от 18 июля 2023 года показал положительный результат на синтетическое вещество GW1516 (или кардарин), которое было запрещено в связи с его высокой токсичностью. Как показали испытания на мышах, этот генный допинг вызывал не только резкое улучшение работоспособности, но и рак. С точки зрения выносливости эффект от GW1516 похож на эффект от печально знаменитого кровяного допинга ЭПО. Спортсмена, который уверял в своей невиновности, временно отстранили от соревнований, независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) начала расследование, завершившееся только сейчас. С неутешительным для Асинги итогом.
Примечательно, что Асинга, несмотря на суринамское гражданство, родился в США, а конкретно в Атланте. В детстве он какое-то время жил в Замбии, откуда родом его мама, а суринамское гражданство у него по отцу — относительно известному бегуну Томми Асинге, который участвовал в трех Олимпиадах и до сих пор владеет национальными рекордами в беге на 400, 800 и 1500 метров. При этом Асинга тренировался во Флориде, где считался звездой местной Академии, а на студенческих соревнованиях представлял Техасский университет.
Наказали и олимпийского чемпиона из Бразилии
Сам Иссам утверждал, что запрещенный канцерогенный препарат попал в его организм из-за зараженного продукта, а именно жевательных конфет Gatorade, которые он получил на церемонии в США 10 июля после получения награды Gatorade National Boys Athletic and Field Player-of-the-Year. При этом Асинга уверяет, что отдал конфеты на проверку в аккредитованную ВАДА лабораторию, где обнаружили загрязнение метаболитами GW1516. По его словам, выяснилось, что подаренные ему сладости не были сертифицированы для спорта, а проверить конфеты из запечатанного контейнера той же партии невозможно — корпорация PepsiCo отказалась его предоставлять, а сами конфеты уже сняты с производства.
Но дисциплинарный комитет AIU счел, что спортсмен «не смог установить на основе баланса вероятностей, что эти жевательные конфеты были источником метаболитов GW1516, обнаруженных в его пробе от 18 июля 2023 года». Его результаты с того момента, включая золотой дубль на чемпионате Южной Америки на 100 и 200 м, были аннулированы. А мировой рекорд U20 на стометровке вернулся к Тебого.
Само собой, Асинга с жестким вердиктом не согласился, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Его представитель сказал, что они «просто хотят спасти карьеру Иссама». Но есть сомнения, что CAS удовлетворит апелляцию. «Требование к спортсменам доказать, каким образом вещество попало в их организм, должно быть выполнено. Оно должно основываться не на домыслах, а на конкретных, убедительных и объективных доказательствах. Это строгое требование необходимо для защиты чистых спортсменов», — заявил президент AIU Дэвид Хоуман. В любом случае, скорее всего, в официальных соревнованиях Асинга теперь не сможет выступать до лета 2027-го. Зато его в социальных сетях уже пригласили на свои состязания организаторы Enhanced Games. Впрочем, есть большие сомнения, что вундеркинд примет это приглашение.
Кстати, почти одновременно с Асингой дисквалификации получили еще двое известных легкоатлетов. Так, на 16 месяцев за положительный тест на остарин был дисквалифицирован бразилец Тиагу Браз — олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и бронзовый призер Игр-2020 в Токио.
Допинг-проба была взята 2 июля 2023-го после этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, спортсмена сперва отстранили, а теперь и дисквалифицировали с 28 июля 2023-го до 27 ноября 2024-го.
Еще жестче поступили с бегуньей Жозефин Чепкоеч из Кении, специализирующейся на марафонах. Ей дали семилетнюю дисквалификацию после положительной пробы на тестостерон, взятой в Севилье в феврале. Столь суровое наказание обусловлено тем, что Чепкоеч около десяти лет назад уже дисквалифицировали на два года за допинг.