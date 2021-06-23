Шубенков: «Болячки все залечил, нервяки все закончились»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков после вынесения судебного решения о его невиновности в нарушении антидопинговых правил заявил, что перестал нервничать и теперь думает о том, как добиться высоких результатов и отобраться на Олимпиаду в Токио.

23 июня Шубенков победил в предварительном забеге на чемпионате России в Чебоксарах, показав результат 13,32 секунды.

«Я сегодня хорошо пробежал, форма неплохая у меня сейчас. Лучше, чем на недавнем старте в Брянске, да и в Сочи тоже. Болячки все залечил, нервяки все закончились. Можно сейчас соревноваться, показывать результаты, продолжать отбираться на наш нелегкий тернистый путь в Токио», — сказал Шубенков.

«Комментарии по решению о моей невиновности я буду делать после финала. Но самое главное для меня, повторюсь, что все нервяки закончились», — добавил собеседник ТАСС.

Во вторник дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил и признал его невиновным.

Для участия в Олимпийских играх Шубенкову, имеющему выполненный олимпийский норматив, необходимо получить от международной федерации нейтральный статус, который у него в настоящее время отсутствует.