Богословская уверена, что Шубенков в ближайшее время получит нейтральный статус

Чемпионка мира и серебряная призерка Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская высказалась о ситуации со сроками получения бегуном Сергеем Шубенковым нейтрального статуса для выступлений на летних Играх в Токио.

«Понятно, что сроки поджимают, но человек оправдан полностью. World Athletics признаёт Шубенкова как топового атлета. Просто так списать спортсмена такого уровня невозможно. Думаю, в международной федерации это учтут и через три дня он получит статус», — цитирует Богословскую RT.

22 июня чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков был полностью оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

5 мая он подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.