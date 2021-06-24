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Вероника Кэмпбелл-Браун официально завершила карьеру

08:26
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Трехкратная олимпийская чемпионка в спринте Вероника Кэмпбелл-Браун заявила, что окончательно завершает выступления на топ-уровне.

39-летняя представительница Ямайки в этом году вернулась к стартам после двухлетнего перерыва, связанного с рождение ребенка, однако в итоге не смогла отобраться Олимпийские Игры в Токио и решила сконцентрироваться на своей семье.

С 2000 по 2016 годы Кэмпбелл-Браун завоевала 19 медалей на уровне Олимпийских игр и чемпионатов мира в беге на 100 м, 200 м, а также в эстафетах 4х100 м.

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