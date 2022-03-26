Рылов о легкоатлетах: «ВФЛА платит большие деньги World Athletics, а спортсменов не пускают на соревнования. Это за гранью»

Российский пловец Евгений Рылов поддержал Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и отечественных спортсменов, отстраненных от соревнований.

— За кого, кроме паралимпийцев, особенно обидно?

— Да за всех. Никому же не дают выступать. 22 марта я побывал на встрече с президентом ОКР и министром спорта. Там общался с представителями легкой атлетики — ребят очень жалко. Уже семь лет их не допускают до соревнований — только нейтральный статус, и то не все его получают. Всероссийская федерация легкой атлетики России платит большие деньги World Athletics, чтобы спортсмены были восстановлены в правах хотя бы под олимпийским флагом. Атлеты и сами выплачивают немалые суммы, а их еще и не пускают. Это за гранью. Международная федерация берет деньги, но выступать не дает и говорит «ну вот так получилось». Ужас.

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе с 2015 года из-за отстранения ВФЛА.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.