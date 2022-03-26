«Маски сброшены. Все рады до нас докопаться». Рылов — о своем дисциплинарном деле в FINA
Для начала напомню, что в среду, 23 марта, Женя объявил, что не примет участия в ЧМ-2022, который состоится в Будапеште. Буквально через два часа Международная федерация плавания (FINA) сама отстранила атлетов из России и Беларуси от соревнований до конца этого года (правда, затем уточнив, что решение касается только чемпионатов мира и Европы). А еще чуть позже в тот же день стало известно, что против Рылова из-за его гражданской позиции открыла дело дисциплинарная комиссия FINA.
Думал, что все к тому идет
— Объявив о том, что не примешь участие в летнем чемпионате мира, ты опередил события буквально на час-два — вскоре FINA отстранила от турнира россиян и белорусов. Что-то знал?
— Как только начался весь этот негатив по отношению к нашим спортсменам, сразу подумал о пропуске ЧМ. Плюс с точки зрения подготовки его неудобно перенесли по срокам. Еще оставалась ISL (Международная лига плавания, соревнования которой проходят с июня по декабрь 2022 года, тогда как чемпионат мира запланирован с 18 июня по 3 июля. — Прим. А.Ш.) и я понимал, что подойти в лучшей форме к двум этим стартам нереально. А после того, как 18 марта принял участие в концерте в «Лужниках», давление пошло лично на меня. Последней же каплей стал разрыв спонсорского контракта британской фирмой-производителем экипировки для плавания, это добило.
— Не ожидал, что англичане так поступят?
— Мне пришел запрос на написание объяснительной. Мой ответ: «Без комментариев». Что я должен им объяснять?
— Так ты подозревал, что FINA отстранит всех россиян и белорусов?
— Думал, что все к тому идет, но полагал, что это случится позже, непосредственно перед чемпионатом мира.
— То есть президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников не намекал, мол, есть кое-какие данные, делай заявление?
— Нет, такого не было.
— Долго думал перед тем, как решиться на такой серьезный шаг?
— В принципе, у меня уже возникали такие идеи после того, как чемпионат мира вначале перенесли на 2023 год, а потом вернули на 2022-й. Все соревнования стали накладываться друг на друга, в том числе и на ISL.
Правда, со мной уже и в ISL контракт разорвали (смеется.) Это коммерческий турнир, приносит прибыль. Мне на этих соревнованиях очень нравилось выступать. Другая атмосфера — весело, интересно. На Олимпиадах тоже получал удовольствие, но там больше стресса и ответственности. Впрочем, в финале ISL также понимаешь, что нельзя ошибаться. Это командные старты, там чувствуется дух сплоченности, все друг друга подбадривают, чтобы каждый набрал как можно больше очков. Никто сидеть не может — все стоят на протяжении любого матча. А это два часа.
— То есть ты уже после переноса ЧМ на июнь — июль думал, куда лучше поехать — на него или на ISL?
— Размышлял с точки зрения тренировочного процесса.
— С кем советовался в первую очередь перед принятием решения?
— С близким кругом: девушкой, тренером и только одним другом, а вот родителей решил не тревожить. Все меня поддержали, поняли мой настрой. Сложно объяснить, но неприятно, что к одним относятся так, а к другим — иначе. Двойные стандарты — это очень некрасиво.
World Athletics берет российские деньги, а выступать не дает
— Ты сказал, что бойкотируешь ЧМ в знак поддержки всех наших отстраненных атлетов и в первую очередь паралимпийцев. Обсуждал эту ситуацию с коллегами из других видов спорта?
— Почти ни с кем. Единственное, на концерте пообщался с Александром Большуновым и с ребятами из гимнастики. Спросил, как у них это происходило. Большунов сказал, что они приехали на соревнования и их почти сразу сняли со стартов, сборники вернулись и отправились на турниры, которые проводили в России.
У гимнастов на этапе Кубка мира соперники не хотели выходить на награждение, если на пьедестал попадали россияне. И этим «отказникам» медали вручали отдельно. Хотя по регламенту, если отказываешься от церемонии, это расценивается как неуважение к другим атлетам — тебя лишают награды. А еще против нас открывают дисциплинарные дела за то, что ты поддерживаешь свою страну.
— Что, на твой взгляд, вообще происходит? Мир спорта коллективно сошел с ума?
— Никто с ума не сходил. Наконец-то людям позволили делать то, что им давно хотелось. Маски сброшены. Дайте повод до нас докопаться — и все этому рады.
— За кого, кроме паралимпийцев, особенно обидно?
— Да за всех. Никому же не дают выступать. 22 марта я побывал на встрече с президентом ОКР и министром спорта. Там общался с представителями легкой атлетики — ребят очень жалко. Уже семь лет их не допускают до соревнований — только нейтральный статус, и то не все его получают. Всероссийская федерация легкой атлетики России платит большие деньги World Athletics, чтобы спортсмены были восстановлены в правах хотя бы под олимпийским флагом. Атлеты и сами выплачивают немалые суммы, а их еще и не пускают. Это за гранью. Международная федерация берет деньги, но выступать не дает и говорит «ну вот так получилось». Ужас.
— Почему международные спортивные чиновники при любом удобном случае вспоминают тезис «спорт вне политики», а на деле поступают с точностью до наоборот?
— Да это уже в порядке вещей. Любое событие, которое транслируется на всю планету, будь то Олимпиада, чемпионат мира или Европы, имеет значение и для политиков. Это одна из возможностей давления на разные страны.
Украинец пожаловался, а румын его поддержал
— Против тебя открыла дело дисциплинарная комиссия FINA. Для тебя это стало неожиданностью?
— Да, открыла. За то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента. Не знаю, как с этим спорить. Все началось по инициативе Андрея Говорова (украинский пловец, рекордсмен мира на 50 м баттерфляем, чемпион Европы. — Прим. А.Ш.), его поддержал румынский спинист Роберт Глинцэ, а FINA приняла их жалобу, теперь предстоит разбирательство.
— Тебе сообщили, какие могут быть применены санкции?
— Нет. Информации нет. Сказали, что должен предоставить документы в определенные сроки. Не стану озвучивать список бумаг, который меня попросили прислать, — расскажу, когда все это закончится. Большое спасибо Всероссийской федерации плавания, которая обещала полностью поддержать финансово и оплатить помощь одного из лучших юристов страны.
— Будешь ли оспаривать наказание, если оно последует, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне?
— Посмотрим на решение. Если оно станет таким же, какое вынесли по гимнасту Ивану Куляку, — дисквалификация на год, то ничего не теряю. В 2023-м пройдет еще один чемпионат мира.
— Продолжишь участвовать во внутрироссийских соревнованиях?
— Да, обязательно. Результат — он везде результат. На чемпионате России все рекорды засчитываются — и европейские, и мировые. Почему бы мне не побить их и не сказать «давайте, ребята, догоняйте»? Это будет непросто, но хочу постараться и доказать, что и без международной конкуренции все сделаю, а вот вы сможете или нет — это вопрос.
— Ты думал о том, что мировое плавание очень много без тебя потеряет?
— (После паузы.) Если говорить про соцсети, то там были и негатив, и позитив. Есть иностранцы, которые присылали слова поддержки, писали, что хотели бы видеть меня на мировой арене, что я крутой и имею право на собственное мнение.
— А спортсмены из других стран как реагировали?
— Думаю, они станут отмалчиваться. Не в их интересах ставить себя под удар. Если кто-то из атлетов сейчас захочет поддержать меня, то это может отразиться на нем — вплоть до дисциплинарного взыскания. Кажется, что никто не станет рисковать. Я прекрасно это понимаю и никого не осуждаю. Вот если бы больше половины иностранных спортсменов нас поддержали, то, возможно, это имело бы какие-то последствия, а пока ты один, сделать что-то крайне непросто.
— Наши пловцы поддерживали?
— Пара человек. Остальные воздержались.
— Ты продолжишь посещать массовые мероприятия после того, как FINA открыла дело против тебя?
— Зачем мне подстраиваться под того, кто, по моему мнению, не прав? В мире возникали разные ситуации — и никого не трогали, никаких разбирательств международные спортивные федерации не устраивали. А теперь мне диктуют: это нельзя, то нельзя, сё нельзя.
— Не возникало мыслей, что FINA к тебе просто неравнодушна? Маски с котиками не носи, на концерт не ходи...
— В ситуации с масками как раз ничего такого не было, все по регламенту. Я мог надевать их только после награждения, а во время церемонии следовало использовать те, что выдавал ОКР. Так как маска с котом через наш Олимпийский комитет не проходила, то она не могла быть показана на пьедестале. Так что тут все нормально. Но вот то, что еще недавно меня приглашали в качестве амбассадора на чемпионат мира на короткой воде, где наши очень хорошо выступили, а сейчас завели дисциплинарное дело... Странная ситуация.
— Может, ты просто перешел дорогу кому-то из конкурентов, а FINA хочет видеть кого-то другого на высшей ступени пьедестала?
— Нет. Думаю, все дело в том, что я — мировое лицо плавания и с меня двойной спрос. Если бы не я вышел на сцену в «Лужниках», а кто-то другой из пловцов, то могли бы даже внимания не обратить. На Олимпиаде я привлек повышенное внимание, и теперь оно приковано ко мне во всех аспектах жизни.
— Каковы, по-твоему, перспективы восстановления наших атлетов в плавании и других видах спорта?
— (Глубоко вздыхает.) Пока международная обстановка не стабилизируется, будет очень тяжело. Возможно, придется бороться через Спортивный арбитражный суд, но, думаю, что всем он не поможет. Может быть, только самым топовым спортсменам.
— К каким стартам сейчас готовишься?
— К апрельскому чемпионату России, который пройдет в Казани. В августе — финал Кубка страны, он будет открытым, туда хотят пригласить представителей Беларуси, Казахстана и ряда других стран.
— Что говорит о ситуации твоя девушка Оксана?
— Она почувствовала, что пора мне высказаться — мы часто общались на эту тему.
Дом для десяти котов
— Сколько сейчас у вас дома котиков?
— Десять.
— Морально помогают успокоиться?
— О-о-очень. Разгружают только так. Когда на тебе лежит кот — попадаешь в самый прекрасный мир.
— Не думал начать разводить? Продавать? Открыть котокафе?
— Насчет котокафе, возможно, когда-нибудь. А так заводим исключительно для себя, а не для продажи. Никому не отдам своих котят, если они вдруг появятся. Пока же всех стерилизуем.
— Вам нужно строить очень большой дом, если захотите еще котят завести.
— Уже есть такие планы. Пока хватает десятерых, когда пойму, что нам нужны еще, тогда начнем готовить почву. Думаю, у нас будет специальный переход в их отдельный домик. Можно прикинуть.
— Свадьбу с Оксаной еще не сыграли?
— Нет, но, кажется, пора. Только когда это делать, непонятно.
— Какие планы на ближайшие месяцы, не считая тренировок?
— У меня самая тонкая подготовка. Будут старты, на которых нужно «пробить» скорость. Потом перед чемпионатом России поеду в Узбекистан на две недели. Надо побыть на солнце, зарядиться витамином D. После первенства страны необходимо отдохнуть. Но где?..
— Помимо российских курортов открыты Мальдивы, Турция.
— А-а-а... Хороший совет.
— Я могу много хороших советов дать. Вот котиков у вас уже десять, может, ребенок нужен?
— Мы оба пока не готовы. Оксана сейчас в бригаде с Андреем Геннадьевичем (Шишовым, тренером Рылова. — Прим. А.Ш.), поэтому времени нет.
— Как у Сальникова, которого жена готовила к стартам.
— Да. Обычно Андрей Геннадьевич работает вместе с Оксаной, тренировочный план они для меня составляют вместе.
— Для тебя нормально, что близкий человек тренирует? Обычному тренеру не возразишь, а тут можно сказать: «Неохота работать!»
— Иногда я говорю, что не хочу идти на занятие, и все равно иду. Бывает, что какое-то задание — ну прям все, так случается и с Андреем Геннадьевичем. Правда, я себя заставить могу, а в крайнем случае жена все объясняет — и плыву.
— Уже говоришь «жена» — я очень рада. Считаю, что этим интервью сделала первый шаг к вашей свадьбе. Оксане большой привет.
— Она тебя слышит — я на громкой связи.
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