Колумнист «СЭ» трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина пообщалась с одним из главных ньюсмейкеров последних дней двукратным олимпийским чемпионом по плаванию и своим хорошим приятелем Евгением Рыловым

Для начала напомню, что в среду, 23 марта, Женя объявил, что не примет участия в ЧМ-2022, который состоится в Будапеште. Буквально через два часа Международная федерация плавания (FINA) сама отстранила атлетов из России и Беларуси от соревнований до конца этого года (правда, затем уточнив, что решение касается только чемпионатов мира и Европы). А еще чуть позже в тот же день стало известно, что против Рылова из-за его гражданской позиции открыла дело дисциплинарная комиссия FINA.

Думал, что все к тому идет

— Объявив о том, что не примешь участие в летнем чемпионате мира, ты опередил события буквально на час-два — вскоре FINA отстранила от турнира россиян и белорусов. Что-то знал?

— Как только начался весь этот негатив по отношению к нашим спортсменам, сразу подумал о пропуске ЧМ. Плюс с точки зрения подготовки его неудобно перенесли по срокам. Еще оставалась ISL (Международная лига плавания, соревнования которой проходят с июня по декабрь 2022 года, тогда как чемпионат мира запланирован с 18 июня по 3 июля. — Прим. А.Ш.) и я понимал, что подойти в лучшей форме к двум этим стартам нереально. А после того, как 18 марта принял участие в концерте в «Лужниках», давление пошло лично на меня. Последней же каплей стал разрыв спонсорского контракта британской фирмой-производителем экипировки для плавания, это добило.

— Не ожидал, что англичане так поступят?

— Мне пришел запрос на написание объяснительной. Мой ответ: «Без комментариев». Что я должен им объяснять?

— Так ты подозревал, что FINA отстранит всех россиян и белорусов?

— Думал, что все к тому идет, но полагал, что это случится позже, непосредственно перед чемпионатом мира.

— То есть президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников не намекал, мол, есть кое-какие данные, делай заявление?

— Нет, такого не было.

— Долго думал перед тем, как решиться на такой серьезный шаг?

— В принципе, у меня уже возникали такие идеи после того, как чемпионат мира вначале перенесли на 2023 год, а потом вернули на 2022-й. Все соревнования стали накладываться друг на друга, в том числе и на ISL.

Правда, со мной уже и в ISL контракт разорвали (смеется.) Это коммерческий турнир, приносит прибыль. Мне на этих соревнованиях очень нравилось выступать. Другая атмосфера — весело, интересно. На Олимпиадах тоже получал удовольствие, но там больше стресса и ответственности. Впрочем, в финале ISL также понимаешь, что нельзя ошибаться. Это командные старты, там чувствуется дух сплоченности, все друг друга подбадривают, чтобы каждый набрал как можно больше очков. Никто сидеть не может — все стоят на протяжении любого матча. А это два часа.

— То есть ты уже после переноса ЧМ на июнь — июль думал, куда лучше поехать — на него или на ISL?

— Размышлял с точки зрения тренировочного процесса.

— С кем советовался в первую очередь перед принятием решения?

— С близким кругом: девушкой, тренером и только одним другом, а вот родителей решил не тревожить. Все меня поддержали, поняли мой настрой. Сложно объяснить, но неприятно, что к одним относятся так, а к другим — иначе. Двойные стандарты — это очень некрасиво.

Август 2021 года. Алла Шишкина и Евгений Рылов на Олимпиаде в Токио. из архива Аллы Шишкиной

World Athletics берет российские деньги, а выступать не дает

— Ты сказал, что бойкотируешь ЧМ в знак поддержки всех наших отстраненных атлетов и в первую очередь паралимпийцев. Обсуждал эту ситуацию с коллегами из других видов спорта?

— Почти ни с кем. Единственное, на концерте пообщался с Александром Большуновым и с ребятами из гимнастики. Спросил, как у них это происходило. Большунов сказал, что они приехали на соревнования и их почти сразу сняли со стартов, сборники вернулись и отправились на турниры, которые проводили в России.

У гимнастов на этапе Кубка мира соперники не хотели выходить на награждение, если на пьедестал попадали россияне. И этим «отказникам» медали вручали отдельно. Хотя по регламенту, если отказываешься от церемонии, это расценивается как неуважение к другим атлетам — тебя лишают награды. А еще против нас открывают дисциплинарные дела за то, что ты поддерживаешь свою страну.

— Что, на твой взгляд, вообще происходит? Мир спорта коллективно сошел с ума?

— Никто с ума не сходил. Наконец-то людям позволили делать то, что им давно хотелось. Маски сброшены. Дайте повод до нас докопаться — и все этому рады.

— За кого, кроме паралимпийцев, особенно обидно?

— Да за всех. Никому же не дают выступать. 22 марта я побывал на встрече с президентом ОКР и министром спорта. Там общался с представителями легкой атлетики — ребят очень жалко. Уже семь лет их не допускают до соревнований — только нейтральный статус, и то не все его получают. Всероссийская федерация легкой атлетики России платит большие деньги World Athletics, чтобы спортсмены были восстановлены в правах хотя бы под олимпийским флагом. Атлеты и сами выплачивают немалые суммы, а их еще и не пускают. Это за гранью. Международная федерация берет деньги, но выступать не дает и говорит «ну вот так получилось». Ужас.

— Почему международные спортивные чиновники при любом удобном случае вспоминают тезис «спорт вне политики», а на деле поступают с точностью до наоборот?

— Да это уже в порядке вещей. Любое событие, которое транслируется на всю планету, будь то Олимпиада, чемпионат мира или Европы, имеет значение и для политиков. Это одна из возможностей давления на разные страны.

Евгений Рылов. Фото Global Look Press

Украинец пожаловался, а румын его поддержал

— Против тебя открыла дело дисциплинарная комиссия FINA. Для тебя это стало неожиданностью?

— Да, открыла. За то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента. Не знаю, как с этим спорить. Все началось по инициативе Андрея Говорова (украинский пловец, рекордсмен мира на 50 м баттерфляем, чемпион Европы. — Прим. А.Ш.), его поддержал румынский спинист Роберт Глинцэ, а FINA приняла их жалобу, теперь предстоит разбирательство.

— Тебе сообщили, какие могут быть применены санкции?

— Нет. Информации нет. Сказали, что должен предоставить документы в определенные сроки. Не стану озвучивать список бумаг, который меня попросили прислать, — расскажу, когда все это закончится. Большое спасибо Всероссийской федерации плавания, которая обещала полностью поддержать финансово и оплатить помощь одного из лучших юристов страны.

— Будешь ли оспаривать наказание, если оно последует, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне?

— Посмотрим на решение. Если оно станет таким же, какое вынесли по гимнасту Ивану Куляку, — дисквалификация на год, то ничего не теряю. В 2023-м пройдет еще один чемпионат мира.

— Продолжишь участвовать во внутрироссийских соревнованиях?

— Да, обязательно. Результат — он везде результат. На чемпионате России все рекорды засчитываются — и европейские, и мировые. Почему бы мне не побить их и не сказать «давайте, ребята, догоняйте»? Это будет непросто, но хочу постараться и доказать, что и без международной конкуренции все сделаю, а вот вы сможете или нет — это вопрос.

— Ты думал о том, что мировое плавание очень много без тебя потеряет?

— (После паузы.) Если говорить про соцсети, то там были и негатив, и позитив. Есть иностранцы, которые присылали слова поддержки, писали, что хотели бы видеть меня на мировой арене, что я крутой и имею право на собственное мнение.

Евгений Рылов. Фото Global Look Press

— А спортсмены из других стран как реагировали?

— Думаю, они станут отмалчиваться. Не в их интересах ставить себя под удар. Если кто-то из атлетов сейчас захочет поддержать меня, то это может отразиться на нем — вплоть до дисциплинарного взыскания. Кажется, что никто не станет рисковать. Я прекрасно это понимаю и никого не осуждаю. Вот если бы больше половины иностранных спортсменов нас поддержали, то, возможно, это имело бы какие-то последствия, а пока ты один, сделать что-то крайне непросто.

— Наши пловцы поддерживали?

— Пара человек. Остальные воздержались.

— Ты продолжишь посещать массовые мероприятия после того, как FINA открыла дело против тебя?

— Зачем мне подстраиваться под того, кто, по моему мнению, не прав? В мире возникали разные ситуации — и никого не трогали, никаких разбирательств международные спортивные федерации не устраивали. А теперь мне диктуют: это нельзя, то нельзя, сё нельзя.

— Не возникало мыслей, что FINA к тебе просто неравнодушна? Маски с котиками не носи, на концерт не ходи...

— В ситуации с масками как раз ничего такого не было, все по регламенту. Я мог надевать их только после награждения, а во время церемонии следовало использовать те, что выдавал ОКР. Так как маска с котом через наш Олимпийский комитет не проходила, то она не могла быть показана на пьедестале. Так что тут все нормально. Но вот то, что еще недавно меня приглашали в качестве амбассадора на чемпионат мира на короткой воде, где наши очень хорошо выступили, а сейчас завели дисциплинарное дело... Странная ситуация.

— Может, ты просто перешел дорогу кому-то из конкурентов, а FINA хочет видеть кого-то другого на высшей ступени пьедестала?

— Нет. Думаю, все дело в том, что я — мировое лицо плавания и с меня двойной спрос. Если бы не я вышел на сцену в «Лужниках», а кто-то другой из пловцов, то могли бы даже внимания не обратить. На Олимпиаде я привлек повышенное внимание, и теперь оно приковано ко мне во всех аспектах жизни.

— Каковы, по-твоему, перспективы восстановления наших атлетов в плавании и других видах спорта?

— (Глубоко вздыхает.) Пока международная обстановка не стабилизируется, будет очень тяжело. Возможно, придется бороться через Спортивный арбитражный суд, но, думаю, что всем он не поможет. Может быть, только самым топовым спортсменам.

— К каким стартам сейчас готовишься?

— К апрельскому чемпионату России, который пройдет в Казани. В августе — финал Кубка страны, он будет открытым, туда хотят пригласить представителей Беларуси, Казахстана и ряда других стран.

— Что говорит о ситуации твоя девушка Оксана?

— Она почувствовала, что пора мне высказаться — мы часто общались на эту тему.

Евгений Рылов. Кристина Кормилицына, Фото Известия

Дом для десяти котов

— Сколько сейчас у вас дома котиков?

— Десять.

— Морально помогают успокоиться?

— О-о-очень. Разгружают только так. Когда на тебе лежит кот — попадаешь в самый прекрасный мир.

— Не думал начать разводить? Продавать? Открыть котокафе?

— Насчет котокафе, возможно, когда-нибудь. А так заводим исключительно для себя, а не для продажи. Никому не отдам своих котят, если они вдруг появятся. Пока же всех стерилизуем.

— Вам нужно строить очень большой дом, если захотите еще котят завести.

— Уже есть такие планы. Пока хватает десятерых, когда пойму, что нам нужны еще, тогда начнем готовить почву. Думаю, у нас будет специальный переход в их отдельный домик. Можно прикинуть.

— Свадьбу с Оксаной еще не сыграли?

— Нет, но, кажется, пора. Только когда это делать, непонятно.

— Какие планы на ближайшие месяцы, не считая тренировок?

— У меня самая тонкая подготовка. Будут старты, на которых нужно «пробить» скорость. Потом перед чемпионатом России поеду в Узбекистан на две недели. Надо побыть на солнце, зарядиться витамином D. После первенства страны необходимо отдохнуть. Но где?..

— Помимо российских курортов открыты Мальдивы, Турция.

— А-а-а... Хороший совет.

— Я могу много хороших советов дать. Вот котиков у вас уже десять, может, ребенок нужен?

— Мы оба пока не готовы. Оксана сейчас в бригаде с Андреем Геннадьевичем (Шишовым, тренером Рылова. — Прим. А.Ш.), поэтому времени нет.

— Как у Сальникова, которого жена готовила к стартам.

— Да. Обычно Андрей Геннадьевич работает вместе с Оксаной, тренировочный план они для меня составляют вместе.

— Для тебя нормально, что близкий человек тренирует? Обычному тренеру не возразишь, а тут можно сказать: «Неохота работать!»

— Иногда я говорю, что не хочу идти на занятие, и все равно иду. Бывает, что какое-то задание — ну прям все, так случается и с Андреем Геннадьевичем. Правда, я себя заставить могу, а в крайнем случае жена все объясняет — и плыву.

— Уже говоришь «жена» — я очень рада. Считаю, что этим интервью сделала первый шаг к вашей свадьбе. Оксане большой привет.

— Она тебя слышит — я на громкой связи.

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