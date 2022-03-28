Кастер Семеня затролила World Athletics в соцсетях

Олимпийская чемпионка Кастер Семеня опубликовала в соцсетях иронический пост о правилах международной федерации World Athletics по поводу допуска на соревнования женщин с повышенным уровнем тестостерона.

В настоящее время в беге на дистанции от 400 до 1600 метров запрещено соревноваться дамам, чей природный показатель тестостерона превышает 10 наномоль на литр. В результате ряд сильных спортсменок, в том числе Кастер, вынуждены либо принимать гормоны, либо менять дистанционную специализацию. Семеня уверена, что в этих правилах отсутствует логика.

«По мнению World Athletics, на дистанциях 400 м, 800 м и 1500 м я — мужчина, — написала 30-летняя спортсменка из ЮАР в соцсетях. — А на дистанциях 100 м, 200 м и в длинных забегах — женщина. Какой дурак это придумал?»

В ноябре прошлого года World Athletics подтвердила, что не собирается менять свои правила, несмотря на рекомендации МОК избегать притеснений гиперандрогенных женщин.

Семеня в настоящее время соревнуется на длинных дистанциях, и на прошлой неделе установила личный рекорд в забеге на 3000 метров — 8 минут 54,97 секунды.